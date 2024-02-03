29名大專生及中學生獲向上游獎學金　張國鈞籲學生建立正確國際觀

每名學生成長背景各不同，面對來自家庭、健康、學業等困難，能堅持追求知識，力爭上游的學生尤為值得嘉許。「向上游獎勵計劃」今日（3日）舉行獎學金頒獎禮，頒發獎學金給29名學生，在同場的「培育香港學生國際觀座談會」上，律政司副司長張國鈞鼓勵學生多關心國際間發生的事，因建立正確國際觀對將來選擇人生志向十分重要。向上游教育慈善基金創辦人梁賀琪亦分享師長、親人或社會各界人士對學生的打氣具意義，是學生向上游重要動力。



梁賀琪：要加入中國元素才能讓學生建構更全面國際觀

今屆「向上游獎勵計劃」主題是培養學生的國際觀，梁賀琪指，以往的國際觀一貫是西方定義，現在要加入中國的元素才能讓學生建構更全面國際觀。中大敬文書院院長王淑英則認為學生接觸中國文化是第一步，要先認識自身文化才能培養對他者文化的敏感度，從而了解世界並建立自己的國際觀。

此外，中大工程學院副院長（外務）黃錦輝亦分享全面的國際觀對學生的科技運用也十分重要，例如在使用美國創造的ChatGPT上，如果學生對中國或周邊的信息不了解，就只會得到美國化的中國觀，所以，學生如能先了解中國國情，在使用未來的科技工具上，也能對世界以及中國有更全面的國際觀。

「向上游獎勵計劃」得獎學生名單（排名不分先後）：

中學組

何沛橋 香港真光書院（中四學生）



黃孝庭 迦密愛禮信中學（中四學生）



周玟熹 嘉諾撒聖瑪利書院（中四學生）



布梓攸 英華女學校（中四學生）



張天柏 觀塘功樂官立中學（中四學生）



莊穎怡 嘉諾撒培德書院（中五學生）



馮家晴 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學（中五學生）



關宇喬 嘉諾撒聖瑪利書院（中五學生）



葉漫琦 明愛樂恩學校（中五學生）



葉芷晴 粉嶺救恩書院（中六學生）



劉禹萱 瑪利曼中學（中六學生）



劉可晴 嘉諾撒聖瑪利書院（中六學生）



鄭棋元 天主教新民書院（中六學生）



廖子朧 聖若瑟英文中學（中六學生）



邱文希 深圳市中新中學（中六學生）正就讀香港文憑試課程



邱旖然 深圳市中新中學（中六學生）正就讀香港文憑試課程



馮勵欣



黃錦儀



大專組

何詠詩 香港中文大學（文學士 [中國語文研究] 及教育學士 [中國語文教育]）一年級



蘇健城 香港中文大學（保險、金融與精算學）一年級



楊海鈴 香港中文大學（老年學系）二年級



羅凱星 香港中文大學（電子工程系）三年級



秦茵旗 香港中文大學（宗教研究系）三年級



劉穎潼 香港中文大學（心理學系）四年級



馮子蔚 香港中文大學（翻譯系）四年級



禤楚雯 香港城市大學（創意媒體系）一年級



李天悦 東華學院（護理學榮譽學士）二年級



黎燕程



李昊澤

