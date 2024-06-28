城大HK Tech 300東南亞大賽 10初創企業獲最高百萬天使基金
撰文：蕭通
出版：更新：
10間來自5個東南亞國家和香港的初創企業，在城大「HK Tech 300 東南亞創新創業千萬大賽」超過100支參賽隊伍中脫穎而出，獲城大HK Tech 300大型創新創業計劃最高100萬港元天使基金投資，頒獎典禮昨日（27日）舉行。
城大去年5月在吉隆坡啟動HK Tech 300東南亞大賽，旨在推動東南亞的初創企業拓展業務至香港及內地，同時協助香港的初創企業開拓東南亞市場，並吸引海外創科人才來港。
獲獎的10間企業來自印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、越南和香港，分別為數碼醫療、能源可持續性、綠色材料、數碼資產及房地產等廣泛的行業領域，提供創新解決方案。
孫東於頒獎典禮致辭時表示，香港一直是全球初創企業發展的最佳目的地之一，他肯定HK Tech 300在香港以至東南亞支持及培育人才的貢獻。
城大校董會主席黃嘉純稱，今次大賽吸引東南亞區內一些最具啟發性的創新項目，以及青年創業家參與，加強城大在培育人才、以創新科技推動社會發展的決心，亦與國家策略和香港政府的理念 一致。
城大校長梅彥昌表示，今年適逢城大成為大學的30周年誌慶，城大將繼續致力構建富啟發性、互動性和創新性的教育環境，並以突破性研究和創新解決方案，應對全球的迫切挑戰，為社會作出貢獻。
轉化科研落地 城大HK Tech 300助年輕人開展初創路內地6創投基金10億支持城大初創 校長梅彥昌：以科研回饋社會｢金融科技奧林匹亞2023」城大奪金隊伍 分享比賽經驗助初創發展大學團隊初創企業成功研發多款產品 覆蓋消費醫療環保範疇深圳市推動設專項基金 支持城大初創隊伍落戶大灣區科研合作