城大HK Tech 300東南亞大賽　10初創企業獲最高百萬天使基金

10間來自5個東南亞國家和香港的初創企業，在城大「HK Tech 300 東南亞創新創業千萬大賽」超過100支參賽隊伍中脫穎而出，獲城大HK Tech 300大型創新創業計劃最高100萬港元天使基金投資，頒獎典禮昨日（27日）舉行。



孫東教授(左三)、黃嘉純先生(左四)、梅彥昌校長(左一)和城大高 級副校長(創新及企業)楊夢甦教授(左二)等嘉賓參觀獲獎初創企業的科技產品 展覽，獲獎初創企業代表之一向嘉賓作介紹。（香港城市大學圖片）

城大去年5月在吉隆坡啟動HK Tech 300東南亞大賽，旨在推動東南亞的初創企業拓展業務至香港及內地，同時協助香港的初創企業開拓東南亞市場，並吸引海外創科人才來港。

獲獎的10間企業來自印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、越南和香港，分別為數碼醫療、能源可持續性、綠色材料、數碼資產及房地產等廣泛的行業領域，提供創新解決方案。

孫東於頒獎典禮致辭時表示，香港一直是全球初創企業發展的最佳目的地之一，他肯定HK Tech 300在香港以至東南亞支持及培育人才的貢獻。

城大校董會主席黃嘉純稱，今次大賽吸引東南亞區內一些最具啟發性的創新項目，以及青年創業家參與，加強城大在培育人才、以創新科技推動社會發展的決心，亦與國家策略和香港政府的理念 一致。

城大校長梅彥昌表示，今年適逢城大成為大學的30周年誌慶，城大將繼續致力構建富啟發性、互動性和創新性的教育環境，並以突破性研究和創新解決方案，應對全球的迫切挑戰，為社會作出貢獻。