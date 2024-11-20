城大有意將部份科研團隊進駐河套香港合作園區　推動科研轉成應用

為配合政府創新科技及工業局發表《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》（簡稱「河套合作香港園區」），城市大學公布初步計劃將部分科研團隊進駐，積極推動科研成果轉化為實際應用，創造商業及社會價值，促進「產學研」的發展，致力打造成大灣區國際科技創新中心和世界級的產學研平台。



部分科研團隊進駐河套合作香港園區

城大初步計劃將城大創新學院、數碼醫學研究院、旗艦創新創業HK Tech 300，以及香港人工智能與科學研究院等，進駐河套合作香港園區，建立具有國際競爭力的產業研發轉化和中試生產基地、以及匯聚全球創新科技資源的樞紐，朝制度和政策創新試驗場為發展方向。

其中城大創新學院及HK Tech 300團隊將會在園區專注於深科技創業，培育年輕企業家及加強「產學研」合作的生態系統；數碼醫學研究院則有助推動區內的創新及數碼醫療；而香港人工智能與科學研究院則進一步推進人工智能的未來科學研究。

城大校長梅彥昌教授指河套合作香港園區將成為香港與內地的重要合作平台，他表示︰「這對城大的學生、教授和研究人員來說是個好消息，他們將有更多機會，通過園區進行學習和研究。」