理大參加亞洲創新發明展覽會奪18獎　包括全場總冠軍

理工大學早前參加「第四屆亞洲創新發明展覽會—香港」奪得18個獎項，其中電機及電子工程學系電能工程講座教授鄒國棠帶領的團隊憑「用於全封閉環境的高度集成無線超聲波電動機系統」獲得全場總冠軍及金獎。該發明的特點是可以在沒有電纜、電池和控制器情況下，以無線方式供電及控制電動機，有助推動機器人和工業自動化領域的應用。



電動機系統可減維護成本 眼睛晶片技術助取臨床數據

「用於全封閉環境的高度集成無線超聲波電動機系統」。（理工大學提供）

「用於全封閉環境的高度集成無線超聲波電動機系統」運用由團隊研發的無線超聲波電動機系統，以單一集成式的磁力耦合器連接超聲波電動機，即使沒有電纜、電池和控制器，仍然可以使用無線方式供電及控制電動機，好處之一是可以大幅降低維護成本，其二是其靈活的模組化設計可無縫集成，適用於不同應用場景，包括傳統佈線複雜或不便佈線的環境，例如機械臂。

理大眼視覺研究中心的首席研究員周麗蘋及Chau-minh PHAN組成的團隊則憑「眼睛晶片技術」獲得中國發明協會—創新發明獎（熊貓獎）及金奬。（理工大學提供）

理大眼視覺研究中心的首席研究員周麗蘋及Chau-minh PHAN組成的團隊則憑「眼睛晶片技術」獲得中國發明協會—創新發明獎（熊貓獎）及金奬。該技術的核心是可以提供模擬眼部微環境的裝置，利用微流控技術模擬淚液流動、實時成像功能及自動化影像分析以測試各類眼部產品，如隱形眼鏡物料、隱形眼鏡護理液、眼藥水及其他藥品等。技術設計簡單安全、安裝方便、可以減少材料使用，能有效幫助研究人員和製藥公司節省成本和時間，同時獲取更可靠的臨床數據。

理大航空及民航工程學系助理教授黃海龍的團隊憑「城市『最後一厘米』無人機配送方案」獲得金獎。（理工大學提供）

理大航空及民航工程學系助理教授黃海龍的團隊憑「城市『最後一厘米』無人機配送方案」獲得金獎，團隊構建的硬件及演算法，使無人機能使用光學雷達飛入居所陽台，配合感知演算法大幅提升無人機降落準確度。方案的無人機的通用性強，可適應各種場景，在風阻等各種干擾下仍能精確導航，或在複雜的城市環境中仍可安全飛行，達致無縫包裹配送和其他應用。

理大副校長：成績反映科研實力

理大副校長（研究及創新）趙汝恒恭賀理大得獎團隊，指成績反映大學擁有強大的科研實力，勇於尋求突破及不斷追求卓越，以尖端科研和創新方案造福社會。理大會繼續推動PolyImpact的理念，透過教育、研究和知識轉移，以創新發明為香港、國家和世界帶來正面的影響。

理工大學於是次展覽會之中總共有16項獲獎發明，奪得的18個獎項包括全場總冠軍、1個特別大奬、2個評審團嘉許金獎、5個金獎、8個銀獎及1個銅獎。獲獎發明中有10項為理大初創公司研發，當中包括理大學者領導的初創。