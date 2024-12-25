世界技能大賽港隊金銀牌得主向夢想進發　憑毅力扭轉劣勢揚威海外

一生只能參賽一次的「世界技能大賽」被譽為技能界的奧林匹克，港隊早前派出歷年最多選手往法國里昂參賽，破紀錄奪得1金1銀1銅及10項優異獎佳績。其中金、銀牌得主比賽時一人抱病、另一人則嚴重失誤險告失分，最終憑著堅持將劣勢扭轉，揚威海外的背後，絕對是選手與導師團隊共同努力的成果。



於2024里昂世界技能大賽「西點製作」奪得銀牌的姚浩民（Jarvis），自小已對製作甜點有興趣，並聽從中學老師建議報讀西式食品的應用學習課程，完成中學文憑試後便入讀國際廚藝學院（ICI）攻讀西式包餅及糖藝高級文憑。

姚浩民已經畢業，現於國際廚藝學院擔任實習生，將自己比賽的經驗傳授予師弟，將來或會投身酒店行業。（盧翊銘攝）

比賽出錯蛋糕險崩塌 上下一心解決奪銀

西點製作專家霍耀文指出，代表香港出賽要先過關斬將進行選拔，因比賽分兩日歷時16小時，不但要具備專業技能及知識，亦要承受比賽壓力，最終ICI選了包括姚浩民在內的三名選手。姚浩民之前到過意大利及芬蘭比賽，亦取得不錯的成續，他指比賽過程雖然辛苦，但大家都希望香港能在國際舞台上獲得肯定。

西點製作專家霍耀文指出，世界技能大賽分兩日歷時16小時，不但要具備專業技能及知識，亦要承受壓力臨場發揮。（彭彥怡攝）

姚浩民透露，比賽前花了年半時間接受訓練，但比賽期間因為太緊張，竟忘記在蛋糕表面注入凝固劑，幸團隊上下一心立即補救，又稱當時若不能在半小時內修復蛋糕，蛋糕有機會塌陷不獲計分，回想起來都捏一把汗。現時姚浩民已經畢業，現於ICI擔任實習生，將自己比賽的經驗傳授予師弟，將來或會投身酒店行業。

姚浩民當日在世界技能大賽的其中一個甜點作品。（圖片由VTC提供）

姚浩民（左）及陳詠琪（右）於世界投能大賽中遇到不少難題，幸最終克服為香港增添一金一銀獎牌。（彭彥怡攝）

從興趣出發完成學士學位 投身夢想工作創事業

另外，於「櫥窗設計」勇奪金牌的香港知專設計學院活動、展覽及表演場景設計高級文憑畢業生陳詠琪（Mavis），2023年畢業後隨即升讀由海外大學舉辦的學士學位銜接課程，現時已經畢業加入一間本地設計公司工作。

櫥窗設計專家林倩瑩表示，世界技能大賽分四日進行，歷時22小時，設計題目當日才會公布，選手不能攜帶器材入內，只能使用現場提供物料及道具進行裝潢，當中牽涉的技能包括木工、油漆及傢具改裝，壓力大之餘又要做好時間管理。林補充，投身櫥窗設計行業並不容易，培訓一名員工的資源太多，如沒相關技能知識一般不會獲得聘用。

陳詠琪寄語學生不要害怕嘗試，先依循自己的興趣去發展，再發掘自己的潛能。（盧翊銘攝）

陳詠琪回想比賽當日正在發燒，所做的道具又出錯，差點未能在限時前完成，很感激專家的鼓勵及建議，才不致放棄。她寄語學生不要害怕嘗試，先依循自己的興趣去發展，再發掘自己的潛能。

陳詠琪比賽當日以「海洋生態的美」完成櫥窗設計作品，勇奪金牌。（圖片由VTC提供）

教育局首首席助理秘書長（延續教育）吳肇基表示，職專教育是未來大趨勢，與傳統學術教育雙軌並行，讓年青人按自己能力及興趣選擇出路。（彭彥怡攝）

港隊出戰2026上海世界技能大賽

教育局首首席助理秘書長（延續教育）吳肇基表示，職業專才教育是未來大趨勢，與傳統學術教育雙軌並行，讓年青人按自己能力及興趣選擇出路，政府於本年度財政預算案已宣布撥款6.8億元支持職訓局加強推廣，並全力支持香港代表出戰「2026年上海世界技能大賽」，比賽將新增「CAD機械繪圖」及「家具製造」項目，比賽現已接受報名，詳情可瀏覽https://www.worldskillshongkong.org/tc/wshk/take-part。