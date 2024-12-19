浸大攜手機管局設立360度3D互動LED影院　帶旅客暢遊亞洲文化遺產

浸會大學與機場管理局合作，於機場一號客運大樓開展「瞬間展航」展覽，運用全球首個360度3D互動LED影院，讓訪客透過7.6米直徑、4米高的超高清屏幕，遊歷亞洲八國逾40個文化遺產。



浸會大學與機場管理局合作，於機場一號客運大樓開展「瞬間展航」展覽，運用全球首個360度3D互動LED影院。（浸大提供）

「瞬間展航」是浸大「未來影院系統：下一代藝術科技」項目的研究成果之一，項目由浸大視覺藝術院講座教授兼視覺化研究中心總監邵志飛與瑞士洛桑聯邦理工學院教授Sarah Kenderdine策劃，並與城市大學創意媒體學院電影及媒體藝術講座教授艾朗宏教授合作。

展覽利用直徑7.6米、高4米的360度3D LED屏幕，以2,400萬像素、12K超高清畫質，為觀眾提供全景沉浸式體驗。訪客走進影院，戴上3D眼鏡，即可如置身飛機，從香港國際機場出發，探索中國、印度、柬埔寨、土耳其等國的文化瑰寶，感受文化遺產的外觀與內部細節，猶如身臨其境。

浸會大學與機場管理局合作，於機場一號客運大樓開展「瞬間展航」展覽，運用全球首個360度3D互動LED影院。（浸大提供）

浸大校長衞炳江於開幕儀式致辭，表示浸大致力推動創新科技與文化創意產業的結合，希望推動香港發展為「中外文化藝術交流中心」。機管局機場運行執行總監姚兆聰則稱，期待新技術為旅客帶來獨特的虛擬文化之旅。

「瞬間展航」展覽設於香港國際機場一號客運大樓7樓L行段，免費開放，時間為每天上午8時半至下午6時半。