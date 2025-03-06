城大首辦商業人工智能碩士課程　培養兼具AI技術與商業智慧專才

城市大學商學院宣布將於25/26學年開辦全港首個商業人工智能理學碩士（MScAIB）課程，並成立「商業生成式人工智能實驗室」，培養兼具AI技術與商業智慧的跨專業人才。



城大資訊系統學系商業人工智能理學碩士課程主任馬建預計，MScAIB課程將廣受歡迎。(城大提供圖片)

MScAIB課程是全港首個深度融合AI技術與商業應用的碩士課程，專為具備資訊科技或商業背景的學生而設，提供全日制（1至2.5年）及兼讀制（2至5年）模式。課程每年學費為36萬港元，並設有最高5萬元獎學金，以鼓勵學術表現優異的學生。課程招生名額約50個，現已接受申請，截止日期為5月31日。

獲阿里雲、Google等科企支持

課程由城大師資團隊領導，並獲得阿里雲、浪潮卓數、微軟和Google 等科企支持教學工作，多家AI 企業將派遣技術專家擔任特約教授，參與生成式AI、大語言模型及提示詞工程等前沿課程的教學，確保課程緊貼最新科技動態。

課程內容聚焦生成式AI 技術的方法與實際應用，學生將學習到如何運用AI 提升商業效率；規劃與管理AI 項目以推動商業創新，以及設計對社會及產業可持續發展有益的AI 解決方案等。學生可參加由企業舉辦的專業認證考試，如阿里雲「通義千問」大型語言模型工程師認證、Google專業機器學習工程師認證及微軟Azure人工智能工程師認證等。

城大資訊系統學系商業人工智能理學碩士課程主任馬建表示，課程不僅面向香港本地，更瞄準內地及國際市場，預計該課程將受到歡迎。

城大資訊系統學系系主任王翀教授表示，城大期望從研究到教育工作，都能把學系的技術、經驗與知識都能發揮到極致。(城大提供圖片)

另外，該學系去年9月成立的「商業生成式人工智能實驗室」獲得創新科技署「產學研1+計劃」撥款資助，研發「集成科研知識圖譜和大語言模型的聯邦學習技術」，利用生成式人工智能技術實現知識共創。城大資訊系統學系系主任王翀表示，學系希望推動科研發展與智慧商業人才培養，加速香港協同創新生態圈建設，並為社會可持續發展作出貢獻。