VTC旗下元宙創新中心開幕　培育新世代數碼媒體科技專才

職業訓練局（VTC）旗下的元宇宙創新中心於上周四（ 22日）舉行開幕禮，並與三間國際及香港的區塊鏈遊戲 、元宇宙和Web3公司 — The Sandbox、 Adventure in Reality和INDEX Academy 簽署合作備忘錄，雙方將透過學術交流、合作項目、實習及比賽等，攜手培育互動媒體和數碼娛樂人才。



元宇宙創新中心配備先進的教學設施，優化元宇宙創新科技的教與學。（VTC提供圖片）

元宇宙創新中心位於香港專業教育學院（IVE）沙田院校，配備混合實境（Mixed Reality, MR）、 延展實境（ Extended Reality, XR ）、 虛擬實境（ Virtua l Reality , VR ）、 擴增實境（ Augmented Reality, AR）、 人工智能（ Artificial Intelligence, AI）及機械人技術相關的先進教學設施，是一個集創意實踐與教學於一體的全方位平台。 學生可在此學習 AI 程式開發、數碼娛樂編程，以及互動媒體創作的專業知識和技能 ，滿足行業對創新科技和數碼媒體的人力需求。中心同時連繫業界，提供元宇宙領域的創新應用和合作平台 , 促進與業界協作的虛擬世界應用項目。

創新科技及工業局副局長張曼莉出席開幕禮致辭。

此外，HKIIT亦分別與本地元宇宙工作室 Adventure in Reality 和 INDEX Academy合作，推動數碼媒體科技發展，範疇包括舉辦體驗活動、工作坊、比賽和培訓課程等，以及展開合作項目，以促進創意和知識交流 。 Adventure in Reality和INDEX Academy 將為 HKIIT學生提供實習及就業機會、業界參觀，以及本地或海外的交流機會，豐富學生在元宇宙設計、數碼藝術、數碼解決方案等領域的學習體驗 。

VTC主席戴澤棠表示，元宇宙創新中心啟用標誌著HKII在培育IT人才方面邁出重要一步。（VTC提供圖片）

出席開幕禮的創新科技及工業局副局長張曼莉表示，港府一直致力完善香港創科生態圈和推動創科產業發展，透過「以人才推動科技，以科技引領產業，以產業匯聚人才」的策略，為本地及從海內外招徠的創科人才提供更多發展機遇。VTC 主席戴澤棠表示，元宇宙創新中心啟用標誌著HKII在培育IT人才方面邁出重要一步 ，此中心致力培養更多具備元宇宙創新思維與實踐能力的專業人才，回應各行各業對資訊科技 專才的殷切需求，為香港數碼轉型注入新動能 。