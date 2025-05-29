浸大新聞系學生採訪韓國大選｜6候選人4人有案底 一人涉13項詐騙
（韓國總統大選6月3日舉行，浸會大學新聞系一班師生特往當地採訪，刊於其系《新報人》網站，授權《香港01》轉載。）
原文標題：韓國大選｜六候選人僅二人沒違法 一人涉13條詐騙罪紀錄
韓國大選倒數5日，《新報人》記者翻閱各候選人資料，發現六位候選人中有四位都有犯罪紀錄，其中八號候選人更有多達13條犯罪紀錄。有選民表明不認同有犯罪紀錄的人參選，但亦有選民表示，相比個人道德問題，他們更關注候選人的政策能否真正改善民生。
韓國總統選舉6月3日舉行，最後階段有六名候選人參與競選。在他們公開發布的選舉宣傳單中，詳細披露了個人基本信息，還公開了各自的犯罪紀錄。六名候選人中，只有兩人沒有任何犯罪紀錄，分別是改革新黨的李俊錫和無黨派的黃教安。其餘四位候選人均有三條或以上的犯罪紀錄，八號候選人宋鎮鎬17條犯罪紀錄中有13條是有關詐騙罪。
其中在民調一直領先的一號候選人李在明有三條罪狀，包括誣告冒充公務員資格、違反道路交通法，以及損壞公共物品妨礙特殊公務執行。選票位於第二名的金文洙犯有三條罪狀，包括騷亂/違反《國家保安法》/集會及示威的違法/違反有期徒刑3年；違反集會及示威相關法律；違反傳染病預防及管理相關法律。
面對李在明的犯罪紀錄，市民Kelvin表示：「我也聽說他做過壞事，但對於我個人而言沒那麼嚴重，不會影響總統的工作。我知道這對某些人可能不好，但對我們來說沒關係。」此外，他認為有點犯罪紀錄很正常，這要取決他犯了什麼罪，而現時韓國的經濟和政治環境都很差，不論李在明過往做過甚麼事情，現在他依然是最好的總統選擇，韓國社會亦需要他。
準大學生朴先生是第一次參與總統投票，他表示將會投金文洙或李俊錫。考慮到犯罪因素，他覺得沒有犯罪紀錄的李俊錫會更好。但是考慮到勝算，他可能會將票投給金文洙。
第二次參與總統大選投票的朴先生，上一次大選投了給國民力量的尹錫悅，這次因為與尹錫悅實施戒嚴的看法不一，會選擇投給改革新黨的李俊錫。他認為有犯罪紀錄的人不應參選，批評李在明有多項案底仍參選，「人們支持一個罪犯當總統實在很奇怪」。至於金文洙，他知道金也有一些犯罪紀錄，「但具體犯了什麼罪，我認為相對來說比李在明是好一點」。他強調當總統應該是「清白」的。
除了犯罪紀錄外，選舉宣傳單中亦有列明候選人、其配偶及子女的資產狀況和稅款，候選人亦可以於宣傳單中解釋犯罪原因，但八號候選人宋鎮鎬則未有於宣傳單中作出解釋，其餘三位皆有就紀錄解釋說明。
記者：王韵琪、張智浩、梁彧睿
編輯：伍思平
指導老師：林穎茵