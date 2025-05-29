浸大新聞系學生採訪韓國大選｜6候選人4人有案底　一人涉13項詐騙

（韓國總統大選6月3日舉行，浸會大學新聞系一班師生特往當地採訪，刊於其系《新報人》網站，授權《香港01》轉載。）



原文標題：韓國大選｜六候選人僅二人沒違法 一人涉13條詐騙罪紀錄

韓國大選倒數5日，《新報人》記者翻閱各候選人資料，發現六位候選人中有四位都有犯罪紀錄，其中八號候選人更有多達13條犯罪紀錄。有選民表明不認同有犯罪紀錄的人參選，但亦有選民表示，相比個人道德問題，他們更關注候選人的政策能否真正改善民生。



本文獲《新報人》授權轉載

韓國總統選舉6月3日舉行，最後階段有六名候選人參與競選。在他們公開發布的選舉宣傳單中，詳細披露了個人基本信息，還公開了各自的犯罪紀錄。六名候選人中，只有兩人沒有任何犯罪紀錄，分別是改革新黨的李俊錫和無黨派的黃教安。其餘四位候選人均有三條或以上的犯罪紀錄，八號候選人宋鎮鎬17條犯罪紀錄中有13條是有關詐騙罪。

八號候選人宋鎮鎬有17條犯罪紀錄。（《新報人》記者伍思平攝）

其中在民調一直領先的一號候選人李在明有三條罪狀，包括誣告冒充公務員資格、違反道路交通法，以及損壞公共物品妨礙特殊公務執行。選票位於第二名的金文洙犯有三條罪狀，包括騷亂/違反《國家保安法》/集會及示威的違法/違反有期徒刑3年；違反集會及示威相關法律；違反傳染病預防及管理相關法律。

面對李在明的犯罪紀錄，市民Kelvin表示：「我也聽說他做過壞事，但對於我個人而言沒那麼嚴重，不會影響總統的工作。我知道這對某些人可能不好，但對我們來說沒關係。」此外，他認為有點犯罪紀錄很正常，這要取決他犯了什麼罪，而現時韓國的經濟和政治環境都很差，不論李在明過往做過甚麼事情，現在他依然是最好的總統選擇，韓國社會亦需要他。

Kelvin認為現時韓國社會大眾已經普遍接受有犯罪紀錄的人參選甚至成為總統。（《新報人》記者伍思平攝）

準大學生朴先生是第一次參與總統投票，他表示將會投金文洙或李俊錫。考慮到犯罪因素，他覺得沒有犯罪紀錄的李俊錫會更好。但是考慮到勝算，他可能會將票投給金文洙。

第二次參與總統大選投票的朴先生，上一次大選投了給國民力量的尹錫悅，這次因為與尹錫悅實施戒嚴的看法不一，會選擇投給改革新黨的李俊錫。他認為有犯罪紀錄的人不應參選，批評李在明有多項案底仍參選，「人們支持一個罪犯當總統實在很奇怪」。至於金文洙，他知道金也有一些犯罪紀錄，「但具體犯了什麼罪，我認為相對來說比李在明是好一點」。他強調當總統應該是「清白」的。

朴先生認為有犯罪紀錄的人不應參選。（《新報人》記者梁彧睿攝）

除了犯罪紀錄外，選舉宣傳單中亦有列明候選人、其配偶及子女的資產狀況和稅款，候選人亦可以於宣傳單中解釋犯罪原因，但八號候選人宋鎮鎬則未有於宣傳單中作出解釋，其餘三位皆有就紀錄解釋說明。

記者：王韵琪、張智浩、梁彧睿

編輯：伍思平

指導老師：林穎茵