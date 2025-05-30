浸大新聞系學生採訪韓國大選｜李俊錫演講　遇反對者抗議引發衝突

（韓國總統大選6月3日舉行，浸會大學新聞系一班師生特往當地採訪，刊於其系《新報人》網站，授權《香港01》轉載。）



原文標題：韓國大選｜李俊錫首爾演講 遇反對者抗議引發衝突

韓國總統選舉倒數4日，改革新黨候選人李俊錫今（30日）在首爾拉票，晚上在新村遭反對的民眾示威，抗議他日前在電視辯論中失言，引用歧視女性的字句質詢對手。



李俊錫原定當地時間今晚7時在首爾西大門區新村發表演講拉票，記者大約晚上7時抵達現場，李俊錫還未到場，有20多名反對李俊錫的示威者拉起寫有「反對極右反民主候選人」字眼的橫額，發表聲明。



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橫額上有金文洙和李俊錫的名字。（《新報人》記者梁彧睿攝）

示威者以年輕人為主，但亦有中、老年人。（《新報人》記者梁彧睿攝）

有手持對講機、相信是便衣警員的人以揚聲器勸阻。（《新報人》記者梁彧睿攝）

李俊錫到場後，數名中年示威者衝上前抗議，與李俊錫支持者短暫發生衝突，隨即被制止。

之後示威者嘗試在李俊錫支持者中抗議，又有人嘗試阻撓示威者，雙方偶有肢體衝突。

一名示威者被驅趕至後方，警員一度嘗試將她抬走。（《新報人》記者梁彧睿攝）

便衣警員將示威者驅趕至後方後，築起人鏈分隔雙方。

便衣警員以人鏈分隔雙方。（《新報人》記者梁彧睿攝）

警員隨後增援，築起多一條人鏈。（《新報人》記者梁彧睿攝）

示威期間，李俊錫如常發表演講，當李俊錫支持者叫到他的名字時，示威者叫喊口號。

李俊錫演講期間，一度引起支持者發笑。（《新報人》記者梁彧睿攝）

亦有示威者舉起「反對煽動歧視/厭惡的候選人」的標語。（《新報人》記者梁彧睿攝）

李俊錫大約晚上7時40分離開，示威者亦都停止示威離開。

一個不願透露姓名的大學生參與示威，他形容李俊錫是新晉的極右政客和反女性主義者，又提到李在辯論會上以涉及性的侮辱字句攻擊對手，所以來抗議。他稱自己曾投票給李在明，但不是所有示威者都是支持李在明，只是一起來抗議。

韓國中央日報報道，李俊錫星期二（27日）在最後一場電視辯論上問民主勞動黨候選人權英國：「如果有人談論女性時說『想把筷子插入女性性器官』，是否屬於厭女言論？」希望藉此攻擊共同民主黨候選人李在明兒子據稱曾發表的厭女言論。韓聯社報道，李俊錫在翌日道歉，但強調「向公職候選人詢問觀點是正確的問題」。

記者：梁彧睿

編輯：梁彧睿

指導老師：林穎茵