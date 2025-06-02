浸大新聞系學生採訪韓國大選｜尹錫悅獲黨員支持　有選民轉投新黨

（韓國總統大選6月3日舉行，浸會大學新聞系一班師生特往當地採訪，刊於其系《新報人》網站，授權《香港01》轉載。）



原文標題：韓國大選｜右派視角看戒嚴 尹錫悅獲黨員支持 有選民轉投新黨

前韓國總統尹錫悅於去年12月無預警下宣佈戒嚴，惟實施約6小時便被國會投票推翻，總統職位更遭彈劾成功，令韓國提前迎來總統大選，尹亦退黨冀減低對國民力量影響，但戒嚴行動依然影響着選民的決定。國民力量青年政策本部長金正植認為戒嚴是必要，尹亦無做錯，該黨於是次選舉用錯策略，不應一直就戒嚴事件向公眾致歉，反而應該向公眾解釋戒嚴是一個合理行為。不過，有上次大選支持尹的選民，經歷戒嚴後，轉投同樣是保守派的改革新黨李俊錫。



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金正植認為尹錫悅戒嚴行動沒有損害國家，法庭應判其無罪。（《新報人》記者梁彧睿攝）

支持者心聲：共同民主黨獨攬國會大權 戒嚴是必要之舉

尹錫悅去年12月3日以「反國家勢力」癱瘓政府為由實施戒嚴令，大批民眾集結抗議，尹自辯稱戒嚴是「正常統治行為」，該行動是為了讓人民了解反對派如何損害國家運作，尹其後被罷免職務及面對審訊，現時亦已退出國民力量。

韓國國會現時有300個議席，當中共同民主黨佔171個，而國民力量僅佔107個，金正植認為民主黨於國會內獨攬大權，而且區域選舉即使僅贏一票也能獲得議席，但民主黨的整體地區票數僅比國民力量多約5%，卻比國民力量多超過60個議席，認為現時的國會並不能反映民意。他特別提到，民主黨不斷對政府官員和檢察官提出彈劾，形容是緊急情況，因此覺得戒嚴是必須的。有不願透露姓名的民眾同樣表示支持國民力量實施戒嚴，這也是他支持的政黨，他認為共同民主黨一直無止境的進行彈劾，影響國會運作，尹錫悅是做正確的事件，認為尹要因此面對訴訟並不合理。

然而，據金正植了解，是次戒嚴行動尹錫悅並沒有事先與黨內部溝通，雖然黨的整體立場皆不希望尹被彈劾，但有少部分人對戒嚴看法與共同民主黨一致，支持彈劾。他認為尹現時面對的「內亂罪」應該是指對國家有害的行為，因此尹應該無罪才是公平審判結果。他認為國民力量現時的選舉策略一提到戒嚴就向公眾道歉或緘口不言是錯誤的，這次戒嚴是為了解決韓國的緊急問題，應該讓市民理解當中的必要性，而非令市民認同戒嚴是錯誤。

轉軚者理由：戒嚴是糟糕 有其他方法解決紛爭

外界一直關注國民力量的金文洙會否與改革新黨的李俊錫合併，李曾擔任國民力量黨代表，去年創立改革新黨，成為韓國史上最年輕的主要政黨領袖，但這次選舉中，李俊錫明確表示：「不會與對緊急戒嚴負有責任的勢力進行候選人合併。」在首爾，有市民因戒嚴行動轉軚，上次投票支持國民力量黨的市民金泰雄（音譯）認為戒嚴是一個非常錯誤和糟糕的決定，但這次戒嚴行動過後國民力量依然支持尹，令他決定改票投給改革新黨李俊錫。

金泰雄（音譯）剛好經過李俊錫集中演講地點，並與他合照。（《新報人》記者梁彧睿攝）

自稱中間派，不願上鏡的選民Jerry上一屆是投李在明，但他也同意共同民主黨佔據過多議席後不停進行彈劾，尹錫悅應該採取行動。不過他認為從歷史上看戒嚴對於全國國民有陰影，其推行理由亦難以說服民眾，因此他覺得戒嚴是不正確的。他認為尹身為總統有其他方法處理韓國現況，如與民主黨商議。因此本身是中間派的他不想再投給兩大黨，考慮到改革新黨的政策比較合意，最後決定投給李俊錫。

不願透露投票意向的金先生和高先生指，戒嚴是最終手段，利用戒嚴進行政治目的是錯誤的。金先生更直言若非戒嚴事件影響，李在明可能已經入獄。他們認為金文洙與尹錫悅太過親近，應該要為戒嚴負責，但因為黨員能決定政黨候選人下，金文洙基於地域政治（國民力量支持者集中在釜山、慶尚道一帶；共同民主黨支持者集中在光州、全羅道一帶）下成為國民力量候選人，未必反應到國民想法。

因為戒嚴風波令韓國提早總統大選；因為戒嚴令國民力量分化，從民調數據顯示部分上屆支持者紛紛轉軚，究竟戒嚴事件後如何左右保守派選票，兩日後（6月3日）總統大選自有分曉。

記者：伍思平、梁彧睿、張智浩

指導老師：林穎茵