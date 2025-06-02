浸大新聞系學生採訪韓國大選｜ 男女對立政局　性別政策左右選舉

（韓國總統大選6月3日舉行，浸會大學新聞系一班師生特往當地採訪，刊於其系《新報人》網站，授權《香港01》轉載。）



原文標題：韓國大選 | 年輕男女對立的韓國政治格局 性別政策左右總統選舉

韓國總統大選將於6月3日舉行。今屆大選主要有三位主要候選人，包括來自共同民主黨的李在明，國民力量的金文洙以及改革新黨的李俊錫。民調顯示，年輕男女的投票意向大相徑庭，新報人記者走訪韓國大學校園和首爾街頭，訪問韓國年輕一代對候選人的性別政策取向，將怎樣影響新生代決定投票給哪位總統候選人。



本文獲《新報人》授權轉載

民調機構蓋洛普於5月發布有關韓國大選的調查，結果顯示約四成半18至29歲女性支持共同民主黨，僅兩成多的人支持屬於保守派的國民力量和改革新黨。反之18至29歲受訪男性約近三成支持國民力量，另外又有約三成人支持改革新黨，僅有大概一成人支持共同民主黨。

現時就讀新聞系的金小姐認為，韓國的女權主義源於2016年所發生的江南站殺人事件。當時一名23歲的女性在首爾地鐵江南站附近的男女共用廁所內被殺害，警方和部分輿論起初將其定性為「精神病患隨機殺人事件」，不過不少韓國女性並不認同，認為這是一則由厭女症引起的針對女性犯罪，社會上亦開始出現越來越多有關女性主義的聲音，而男女之間亦越趨對立。

金小姐於今屆和上屆選舉都支持共同民主黨的李在明，認為自2016年女性主義開始興起後，政黨會利用社會上的男女對立去為自己爭取政治勢力，例如上屆韓國總統大選中，尹錫悅於選前提出廢除提倡兩性平等的「女性家族部」，爭取了不少男性支持。

金小姐認為這是錯誤的決定，更導致社會變成了「男性就支持國民力量（保守派），女性就支持民主黨（自由主義）」的分裂格局。同行的朴小姐這次將會首次投票選總統，她認為共同民主黨會關注少數人的聲音，又會制定關於女性人權的政策，表明會投票支持李在明當選總統。

金小姐（左）和朴小姐（右）都希望李在明能當選應屆總統。（《新報人》記者張智浩攝）

「女性家族部的英文是Ministry of Gender Equality and Family，卻只制定關於女性的政策。」同樣為大學生的朴先生持相反意見。他同意尹錫悅政府廢除女性家族部，認為該部門根本無助兩性平等。此外，他認為共同民主黨給予女性過多優待，例如韓國職場的女性配額制等等，他說跟他同年紀的男性都不會支持共同民主黨。

朴先生上次選舉支持國民力量的尹錫悅，今屆選舉將會投給同屬右翼，來自改革新黨的李俊錫。「相較女權主義，他（李俊錫）更強調兩性應受到平等對待。」

李俊錫曾在電視辯論發表侮辱女性的言論，其後多次就此道歉。（《新報人》記者張智浩攝）

不過，並非所有年輕女性都支持共同民主黨，今年29歲的金小姐認為李在明等人非真正支持女權，例如李在明的長子曾在網絡上對多名女藝人發表性騷擾言論等。她指國民力量候選人金文洙有和多個女性團體討論有關女性的政策，今次政綱又有關於增加女性產假等福利，故會支持金文洙。

李在明曾多次就兒子的言論公開道歉。（《新報人》記者伍思平攝）

金文洙政綱特別作出「女性承諾」，就6個範疇包括住屋、工作等提出23項建議。（《新報人》記者薄楚渲攝）

研究韓國政治的夏威夷大學社會學系助理教授MYUNGJI YANG推斷，今次選舉約60%的年輕男性都支持保守派候選人，即國民力量的金文洙和改革新黨的李俊錫，60%的年輕女性則會支持共同民主黨的李在明。她又指，在2015-16年左右，韓國興起了激進青年女權運動，在網路社群許多男性開始將女權運動視為仇恨男性、女性至上的運動，導致男女之間開始出現對立。她認為這種現象已被政客所利用，變成爭取選票的工具。

本身是韓國人的MYUNGJI YANG認為，韓國年輕男女對立的趨勢將會持續下去。（視像訪問截圖）

記者：張智浩、伍思平、梁彧睿

指導老師：林穎茵、陳景祥