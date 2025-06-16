港大醫學院助理講師將「打機」融入課程　沉浸方式培養學生同理心

香港大學醫學院臨床醫學院醫學倫理及人文學部助理講師王琦森，將遊戲《癌症似龍》（《That Dragon, Cancer》）引入「預期性哀傷」醫學人文選修課程，將「打機」融入學習，以沉浸式方式讓學生親身體驗患者、家屬，以及醫護人員的情緒，從而培養學生同理心，學習如何更好地與病人溝通。



參加過課程的學生表示，在沉浸式體驗完遊戲後，當在進行臨床工作時，腦海都會浮現游戲的畫面，從而提醒她面對病人時要更有耐性，細心與他們溝通。她也感嘆生死教育的重要性，「我們每個人，每日的生命在於呼吸之間，但大部分人都不會去思考這個問題。」



王琦森（中）近日榮獲《泰晤士高等教育》頒發首設的亞洲大獎「年度最香港大學李嘉誠醫學院創新教師獎」 ，表彰其在醫學教育上的突破性貢獻。（馮藹怡攝）

新冠疫情期間無數生離死別 觸發將《癌症似龍》引入課程

王琦森表示，在疫情發生之前，學校都會舉辦工作坊，邀請病人和家屬分享自身故事；同時也會帶學生走入殮房，令學生接觸生死議題。然而，新冠疫情爆發後，受限於社交距離，工作坊與殮房參觀無法如常進行。

他回憶起當時疫情期間，出現很多生離死別、家人與病人無法見面，使「預期性哀傷」（指家屬獲悉至親病情無法醫治，需要面臨不可逆轉的死亡時所面對的各種心理反應）變得更加顯著。就在這種時刻，王琦森就決定將遊戲《癌症似龍》引入「預期性哀傷」醫學人文選修課。

《癌症似龍》由一對喪子的父母設計 體驗家屬病人和醫護感受

《癌症似龍》是一款以點擊互動爲主的敘事遊戲，由兩位喪子父母Ryan Green和Amy Green所製作。他們將兒子Joel Green四年的病情，以拍攝和錄音記錄下來，在兒子離世後便將此製作成遊戲，真實還原他們家庭當時面對的預期性哀傷、掙扎及苦惱。玩家能夠以第一視角去親身體驗重要的生命片段，如確診、陪診、跨國求醫等，也能夠體驗家屬、病人和醫護人員的不同感受。

《癌症似龍》是一款以點擊互動爲主的敘事遊戲，由兩位喪子父母Ryan Green和Amy Green所製作。（資料圖片）

王琦森：學生反應出乎意料 很多學生選擇繼續與病人溝通

王琦森表示，由於遊戲時間較長，他便選擇了幾個重要時刻，包括當病人被建議轉入舒緩服務、寧養服務的時刻，以及當病人因自身免疫系統而無法進食的時刻。他續指，遊戲在電腦上進行，而學生只需要帶上耳機沉浸式體驗。

王琦森感嘆，學生在課堂上體驗遊戲的反應令他出乎意料。他解釋道，可能有部分學生對於某些時刻會較敏感，他們可以選擇是否繼續。令他出乎意料的是，很多學生都不是選擇離開，而是選擇繼續與病人溝通。他認爲比起書本的片面認識，遊戲更能夠培養醫科生的人文素養、對病人的關懷，以及對痛苦的洞察力和同理心。

醫科生分享遊戲經歷 感嘆生死教育重要性

體驗過遊戲的學生Sharon表示，她在三個月大的時候便經歷了三次大手術，父母也常對她說生命的來之不易，從而令她想更加瞭解生死議題。她覺得遊戲是將日常生活「擺係眼前」，在看得到和聽得到的環境下經歷整個生死過程。而她也感嘆生死教育的重要性，「我們每個人，每日的生命在於呼吸之間，但大部分人都不會去思考這個問題。」

Sharon又表示，她對於病人家屬得知絕症的消息後的片段較印象深刻。她形容當時是家屬在大海上撐船的畫面，而背後其實暗示的是家屬的力量無法與大海的阻力相比，從而表達家屬的無助感。

她續指，體驗完遊戲後，在進行臨床工作時，遊戲的畫面都會浮現在她腦海中，從而提醒著她要對病人更加有耐心，慢慢引導他們去説出自己的病情。同時，她在工作時也會嘗試瞭解病人的生活情況，與病人的關係不單單只停留在病情上。

深刻體會到病人家屬「預期性哀傷」和掙扎

另外一位學生林家齊也分享了體驗完遊戲的經歷。他表示自己選修此課程的原因，正是因爲近年經歷了很多生死離別，所以更加想瞭解病人的情緒和掙扎。他認爲比起參觀殮房，單純聆聽別人的故事外，體驗遊戲就更加有代入感，深刻體會到病人家屬的「預期性哀傷」和掙扎，「愛佢（遊戲中的小孩子），你以後會痛得好犀利；唔愛佢，就對個小朋友好唔公平。」

王琦森將電腦遊戲引入醫學人文課程後，在近日榮獲《泰晤士高等教育》頒發首設的亞洲大獎「年度最香港大學李嘉誠醫學院創新教師獎」 ，表彰其在醫學教育上的突破性貢獻。