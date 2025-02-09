渣打馬拉松｜港大醫學院長劉澤星跑步25年：興趣及釋放壓力渠道

渣打馬拉松今日（9日）舉行，7.4萬名報名跑手中，有這位香港大學高層——副校長（健康）兼醫學院院長劉澤星，參加半馬賽事。他說今年是他開始跑步的25周年銀禧紀念，而跑馬拉松是他的興趣，也是他釋放壓力的渠道，「跑完後會感覺到所有壓力通通被釋放，並在當下感到開心滿足。」



香港大學副校長（健康）兼醫學院院長劉澤星今日參加渣打馬拉松半馬賽事。（港大醫學院Facebook圖片）

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港大醫學院「應援團」啦啦隊沿途打氣

港大醫學院今年再次組隊「 HKUMed Marathon Team」，挑戰渣馬各項賽事，院方指相比去年，今年更人才鼎盛。除了有跑友並肩作戰之餘，一路上亦有「應援團」啦啦隊為他們打氣。

完成半馬賽事的劉澤星院長表示，衷心感謝各位隊員，他指參加馬拉松不僅是推廣師生多做運動和鍛煉體魄，更是促進整個港大醫學院團結一心。他亦向所有支持這項活動的人表示謝意，包括組織賽前訓練的人，以及為他們籌辦組隊參賽和慶功宴的同事，以及為跑手們打氣的啦啦隊。

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城大高級副校長楊夢甦更參與十公里賽事

城市大學十位來自創新創業計劃HK Tech 300的跑手，今早也與一眾城大代表參賽；高級副校長（創新及企業）楊夢甦今日也有到場為健兒打氣，更參與十公里賽事。不少來自HK Tech 300的支持者沿途吶喊助威，而HK Tech 300亦向健兒派發運動毛巾等紀念品，助各位隊員在賽事中取得滿意成績。

浸大校長衞炳江參加馬拉松並接受實時監測

浸會大學超過600名教職員、學生、校友和友好參加今天馬拉松。體育、運動及健康學系藉此機會，進行「運動安全與表現的即時數據監測」，校長衞炳江是今次馬拉松其中一位參與項目接受實時監測的跑手。

浸大表示，運用尖端科技進行創新探索，為浸大運動員提供科學化的訓練指導，通過實時監測參與項目的跑手在比賽期間的生理指標，包括核心體溫、心率、出汗率、步幅等，再結合現場的氣象數據、運動員位置等，評估跑手的身體狀況，並在有需要時向他們提供協助。

恒生大學排按摩師為跑手提供按摩服務

香港恒生大學今日近150位學生、教職員及校友組成HSUHK Team，參與香港馬拉松各級賽事，參與人數打破歷年記錄。校長何順文教授及常務暨學術及研究副校長莫家豪教授等管理層均到場支持，學生組成的啦啦隊亦於賽道沿途為健兒打氣，校方更安排按摩師於銅鑼灣運動場的恒生大學攤位為跑手提供按摩服務。

教育大學於比賽完結後向跑手送上「福袋」

香港教育大學跑手隊今日參與馬拉松。除了跑手隊伍外，教大教職員、師生亦到場為選手助陣打氣。教大署理校長陳智軒教授、副校長 （行政 ）方永豪、學生事務長楊志豪、健康與體育學系高級講師雷雄德等人亦有到場支持，並於比賽完結後向跑手們送上「福袋」祝賀和致意。