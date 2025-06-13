香港博士研究生獎學金計劃名額將增至400個　望吸引頂尖學者來港

香港，研究資助局（下稱研資局）日前舉行2025年論壇，超過400位本地與海外學者出席，包括本港8間大學的教育資助委員會管理人員，並公布香港博士研究生獎學金計劃名額，將於25／26學年增至400個，期望吸引更多優秀學生來港升學和進行研究。



署理教育局局長施俊輝在研究資助局2025論壇上致辭，指政府向來重視教育投資。

論壇由施俊輝主禮 政府繼續支持8間資助大學

論壇由署理教育局局長施俊輝主禮，他指政府向來重視教育投資，透過加強對研究人員的支援，以及培育研究為本的環境，來制定策略和措施，以建立全面的研發政策架構，同時香港亦要在科技和經濟上持續裝備，迎接未來挑戰。

施又表示，會繼續支持8間教資會資助大學、以及自資學位界別的研究項目和活動，眾多研究計劃在研資局的支持下一直進行，不論在促進研究能力、營造有利研究的氛圍，以及探索未知的知識領域，都具提升的作用。

25／26學年博士研究生獎學金名額增至400個

香港中西文化融合，匯聚不少具豐富國際經驗的頂尖學者，約百分之70來自香港以外的地區。施俊輝透露，博士研究生獎學金計劃的名額將於25／26學年增至400個，較上學年增加50個，香港作為全球教育中心，高比例國際化能提升香港學術和研究的基礎。

研資局主席唐偉章亦認為，香港作為國際高等教育樞紐，近年研究項目持續增加，整體質素仍保持優秀且極具競爭力，充分展現香港學術研究人才的實力。研資局會繼續推動高質量且具影響力的研究，積極與學術研究界合作，在不同知識領域尋求突破，造福社會。

研究資助局主席唐偉章亦認為，香港作為國際高等教育樞紐，研資局會繼續推動高質量且具影響力的研究，積極與學術研究界合作。

各研資局學科小組主席及代表，與來自不同界別的學者在論壇期間進行交流，並就最新一輪研究資助申請分享見解，又就研究方案、領域的最新趨勢和發展展開討論，論壇以互動答問環節作結，氣氛熱烈。