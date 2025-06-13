香港博士研究生獎學金計劃名額將增至400個　望吸引頂尖學者來港

撰文：凌雯靜
出版：更新：

香港，研究資助局（下稱研資局）日前舉行2025年論壇，超過400位本地與海外學者出席，包括本港8間大學的教育資助委員會管理人員，並公布香港博士研究生獎學金計劃名額，將於25／26學年增至400個，期望吸引更多優秀學生來港升學和進行研究。

署理教育局局長施俊輝在研究資助局2025論壇上致辭，指政府向來重視教育投資。

論壇由施俊輝主禮　政府繼續支持8間資助大學

論壇由署理教育局局長施俊輝主禮，他指政府向來重視教育投資，透過加強對研究人員的支援，以及培育研究為本的環境，來制定策略和措施，以建立全面的研發政策架構，同時香港亦要在科技和經濟上持續裝備，迎接未來挑戰。

施又表示，會繼續支持8間教資會資助大學、以及自資學位界別的研究項目和活動，眾多研究計劃在研資局的支持下一直進行，不論在促進研究能力、營造有利研究的氛圍，以及探索未知的知識領域，都具提升的作用。

25／26學年博士研究生獎學金名額增至400個

香港中西文化融合，匯聚不少具豐富國際經驗的頂尖學者，約百分之70來自香港以外的地區。施俊輝透露，博士研究生獎學金計劃的名額將於25／26學年增至400個，較上學年增加50個，香港作為全球教育中心，高比例國際化能提升香港學術和研究的基礎。

研資局主席唐偉章亦認為，香港作為國際高等教育樞紐，近年研究項目持續增加，整體質素仍保持優秀且極具競爭力，充分展現香港學術研究人才的實力。研資局會繼續推動高質量且具影響力的研究，積極與學術研究界合作，在不同知識領域尋求突破，造福社會。

研究資助局主席唐偉章亦認為，香港作為國際高等教育樞紐，研資局會繼續推動高質量且具影響力的研究，積極與學術研究界合作。

各研資局學科小組主席及代表，與來自不同界別的學者在論壇期間進行交流，並就最新一輪研究資助申請分享見解，又就研究方案、領域的最新趨勢和發展展開討論，論壇以互動答問環節作結，氣氛熱烈。

署理教育局局長施俊輝（第一排左十一）、研究資助局主席唐偉章（第一排左十）、大學教育資助委員會（教資會）秘書長鄧特抗教授（第一排右十）、八所教資會資助大學的高層管理人員，以及400多名本地和海外學者出席研究資助局2025論壇。
理大地理空間技術揭香港隱藏歷史　獲創科基金資助322萬科大與東華學院簽署合作備忘錄　共同推進跨學科醫療健康教育發展理大月球基地設計比賽獲中銀香港支持引領中學生投入國家航天事業港大成立生物醫學工程學院　推動醫學工程跨學科創新　下學年收生嶺大校長談AI世代人才密碼　領域知識不能取代AI需培育複合型人才理大斥4000萬建先進療法製品實驗室　研究助脊髓傷者恢復行動能力
01教育