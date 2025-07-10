IVE兩位畢業生憑信念築夢　獲獎學金赴英深造貢獻香港醫護界

兩位香港專業教育學院（IVE）高級文憑畢業生獲頒賀維雅基金會獎學金前往英國深造，他們立志學成歸來，貢獻香港醫護界。兩位畢業生均受自身經歷啟發，矢志於醫護相關行業發展，孝順孫女馮斯尉始於對爺爺和嫲嫲的愛與責任，萌生成為物理治療師的想法，希望能運用專業知識，親身幫助他們走上康復之路；而自小學確診患有專注力不足／過度活躍症（ADHD）的梁俊傑，則希望能運用所學知識幫助病人。



孝順孫女為照顧祖父母 立志成為物理治療師

IVE復康服務高級文憑畢業生馮斯尉憶述，當年她完成中學文憑試，正為升學感到迷惘時，家裡卻接連傳來噩耗，先是奶奶跌倒受傷，需要入住老人院，接著是爺爺突然中風，導致行動不便，需要接受復康治療。

與爺爺和奶奶自小便十分親近的馮斯尉（左二），因為他們相繼出現健康問題後，立下了要成為物理治療師的志願，報讀了IVE復康服務高級文憑課程，並獲獎學金赴英深造。（職業訓練局提供圖片）

馮斯尉於是希望成為物理治療師，用專業知識及技能，能為爺爺提供更專業的治療性運動，加快其康復進度，於是在家人支持下報讀了IVE復康服務高級文憑。

雖然在中學時期沒有修讀生物科，但馮斯尉指IVE的課程內容由淺入深，讓她掌握了不同的復康知識和技巧，例如復康科常見疾病、復康運動技巧、應用護理學等。另外，學校還安排了不同的社區復康服務，皆有助她累積經驗，為日後升學及工作打好基礎。

馮斯尉（右）希望將來能成為一位物理治療師，回港後投身長者和長期病患者的復康服務領域，貢獻社會。（職業訓練局提供圖片提供圖片）

馮斯尉於IVE成績名列前茅，更獲頒獎學金資助她赴英國升讀大學，攻讀物理治療。她期望將來能考取相關專業資格，正式成為物理治療師，回港後投身長者復康服務領域，為香港醫護界貢獻力量，亦可以一圓照顧祖父母復康需要的心願。

馮斯尉（左二）曾獲「房協獎助學金」，肯定其學業上傑出表現，並透過此計劃身體力行，回饋社會，宣揚健康知識。(職業訓練局提供圖片)

突破ADHD界限 矢志投身醫護界

同樣獲頒賀維雅基金會獎學金的IVE高級文憑畢業生梁俊傑，自小學確診患有專注力不足／過度活躍症（ADHD），需要頻繁往返醫院。在醫護人員的悉心照料下，令他萌生成為醫護的想法，希望能運用所學知識幫助病人、照顧他們的需要。

梁俊傑克服了ADHD的限制，憑藉對藥學的濃厚興趣和堅定目標，以優異成績獲頒賀維雅基金會獎學金，將赴英國升讀藥學相關課程。他計劃學成後返港投身醫護界，以專業知識回饋香港的醫護界和社會。（職業訓練局提供圖片）

由基礎文憑作起步 以優異成績高級文憑畢業

梁俊傑透露，他的哥哥當年修讀IVE藥劑科學高級文憑，啟發他亦立志朝相關領域發展。由於成續未達標準，梁俊傑由IVE基礎課程文憑（健康及生命科學）課程，作為專業發展的起點，其後更進一步升讀IVE配藥學高級文憑，深造藥劑化學、配藥實踐學、藥物治療學等知識。

最終，梁俊傑克服了ADHD的限制，憑藉對藥學的濃厚興趣和堅定目標，以優異成績獲頒賀維雅基金會獎學金，將赴英國升讀藥學相關課程。他希望能取得註冊藥劑師資格，學成後返港投身醫護界，以專業知識回饋香港的醫護界和社會。

香港人口持續高齡化，政府統計處數據指出，香港65歲及以上的人口比例持續攀升，預計2046年將達到36%，意味著每三人中便有一位是長者。香港專業教育學院（IVE）的健康及生命科學學科課程，為有志投身相關行業的學生提供專業知識和技能，幫助他們確立職涯方向發展事業。