VTC奪得香港建築信息模擬學會三項大獎　AI平台打造智慧校園

職業訓練局（VTC）於香港建築信息模擬學會的「香港建築信息模擬學會大獎2025」中表現突出，憑藉智慧校園管理方案及完善的人才培訓體系，一舉奪得三項大獎。 當中VTC航空及航海教育中心（AMEC）開發的「統一平台」奪得「BIM倡議—教育」組別最高榮譽大獎，而香港專業教育學院工程學科亦憑藉全面的人才培訓工作，分別奪得同一組別的金獎，以及「BIM學術／培訓／研究機構」組別銀獎。



VTC航空及航海教育中心（AMEC）開發的「統一平台」奪得「BIM倡議—教育」組別最高榮譽大獎。(VTC提供圖片)

由VTC航空及航海教育中心（AMEC）開發的「統一平台」突破傳統BIM技術主要應用於建築設計及施工階段的限制，成功延伸至校園日常運作與教學層面。平台以高度整合為核心，結合建築信息模擬（BIM）、數字孿生（Digital Twin）、物聯網（IoT）、樓宇管理系統（BMS）及人工智能（AI）五大技術，構建一個覆蓋建築全生命週期的智慧管理系統。校園管理人員可透過平台即時監測設施運作狀況，包括能源使用、設備維護及空間調配，有助提升營運效率及推動可持續發展。

在使用者體驗方面，平台亦引入人工智能聊天機械人及智能導航功能，為訪客及學生提供即時資訊及路線指引，改善校園體驗。VTC表示，AMEC目前為試點項目，未來計劃逐步將相關智慧管理模式推廣至其他院校，進一步擴大應用範圍。