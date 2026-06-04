科大獨角獸日｜前港隊蘇慧音團隊推AI教育軟件　一鍵生成課堂筆記

科技大學（科大）今日（2日）舉辦「獨角獸日」（Unicorn Day），現場有過百名師生、科大校友、業界夥伴、投資者、創科企業家、科研人員及各界代表出席，商討協作及交流。



前港隊乒乓球運動員蘇慧音與團隊於獨角獸日展示了AI 教育軟件平台「StashTag」，平台的主要功能是擔當學生的「救命鐘」，一旦上課時遇上不明白的內容，就可以按鈕記錄，然後由系統透過即時錄音及 AI 生成對應授課內容的「暫存筆記」，幫助學生課後重溫。平台可以為教師提供即時學習反饋，協助掌握學生學習情況，從而調整教學，提升教學成效。平台現時主要針對物理課，已經在過百堂科大課堂及三所中學試行，支援英語、廣東話及普通話。



科技大學（科大）今日（2日）舉辦「獨角獸日」（Unicorn Day），現場有過百名師生、科大校友、業界夥伴、投資者、創科企業家、科研人員及各界代表出席。

科大校長葉玉如：科大已成本港及區內創新引擎

科大校長葉玉如於致辭時提到，今年是科大舉辦第四屆「獨角獸日」，亦是科大成立35週年，至今科大已經成為香港及區內的創新引擎，學生總共創立了超過 2,100 間活躍的初創企業，當中有多達 11 間獨角獸企業及 17 間上市公司 。展望未來，科大將繼續播下敢想敢為的種子，與各界攜手合作，以科研造福社會、惠及全球。

科大（廣州）校長倪明選於致辭時指出，初創企業不但推動經濟及技術發展，同時亦影響了教育，因為學生可以轉化科研成果，在現實中帶來實際的影響，啟發了學生想像力及解難能力，更看到了未來發展的潛力。倪明選說，科大（廣州）在廣州政府的支持下，已經建立了創新生態圈，教職員及師生在過去 3 年共創立 140 間初創公司，合計估值高達 55 億元人民幣。

創新科技及工業局局長孫東就說，創科一直是特區政府的首要施政議程，並充份肯定本地大學在創科方面不僅是合作伙伴，更是創科生態系統的骨幹。科大在 35 年間成為深科技、創業及創新領域的全球領軍力量，成功培育多家獨角獸企業及深科技初創公司，印證了其實力。他相信，香港將成為舉足輕重的國際創科中心，為國家高質量發展作出重要貢獻，而科大亦必將在這段非凡歷程中持續發揮其關鍵力量。

自身學習困難成初創念頭 「StashTag」已獲 20 萬資金

前港隊乒乓球運動員蘇慧音（右）與團隊於獨角獸日展示了AI 教育軟件平台「StashTag」。

蘇慧音於介紹「StashTag」時提到自己是運動員出身，退役入讀大學前沒有就讀高中，學術底子較差，上課時經常遇到困難，一直希望有一個「救命鐘」幫忙整合課堂內容。於二年級修讀「Design Thinking」時認識了團隊隊友，於是開始將想法付諸實行，設計「StashTag」。

「StashTag」團隊共有 10 人，成員來自不同年級。蘇慧音作為項目負責人之一，於研發期間學習商業知識及編程，主要負責市場調查，了解教師、家長及學生的要求，並負責前端設計。另一位同為項目負責人的計算機科學及工程學系四年級生潘子恆就負責平台後端、網絡安全及整體程式運行。平台目前累計獲得 20 萬資金，初期主要由人手編程，後來加入 AI 輔助編程，現時正處於試用階段，不斷收集用戶意見以繼續改進平台，未開始盈利。蘇慧音透露，會把握暑假時間加入新功能，例如互動式 AI 討論、遊戲化學習、結合香港中學憑試課程等。

因傷放棄乒乓球 更大決心探索初創

蘇慧音直言最初辦初創的時候，並不以賺錢為目標，笑言「坦白講，我係一個 Physics 學生，你就知道我唔係一個諗住賺錢嘅人」，不過亦意識到如果想將產品做好、接觸到更多人，無可避免需要有一個商業模式，會與團隊在理想及商業之間取得平衡。

她形容自己有很多想法，曾開發與體育相關的初創項目，但現時聚焦於「StashTag」，不會多線作戰。她亦提到自己的手因為神經線受損，已經不能再握球拍，即使是擔任教練亦不可能，促使她有更大的決心嘗試探索初創路。