都大獲補助金計劃撥款2200萬　將設模擬飛行教研室　配A350模擬器

香港都會大學獲教育局最新一輪「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」撥款逾 2,200萬元，以設立模擬飛行教研室，為修讀「航空服務管理榮譽工商管理學士」課程的學生提供實務訓練。該「模擬飛行教研室」將配備空中巴士A350飛行模擬器，讓學生在高度像真的模擬駕駛艙環境中進行操作訓練，銜接課堂理論與實務應用。



都大獲「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」撥款，以設立「模擬飛 行教研室」。（都大提供）

都大表示，航空服務管理榮譽工商管理學士課程設有「見習機師」和「管理及營運」兩個專修範疇，模擬飛行教研室將可讓兩個範疇的學生體驗及熟悉機艙環境，通過模擬實境演練，掌握與空管、地勤等不同相關人員的協作模式，強化學生的批判性思維及應變技能。

都大指，將設立的飛行模擬器可讓修讀「見習機師」範疇的學生鞏固理論知識，提前適應真實駕駛艙環境，並為海外實機訓練奠定基礎，提升飛行時數完成效率。模擬器可模擬各類複雜飛行條件、極端天氣及緊急情況，讓學生在零風險下熟練掌握關鍵操作技能，而且大幅節省實機訓練所需的燃料、維修及運作成本，在增加訓練時數的同時，減少航空培訓的碳足跡。

校長林群聲表示，撥款反映政府對都培育行業所需人才的努力，予以支持及肯定。（資料圖片/陳葦慈攝）

都大校長林群聲指，對今次獲補助金計劃支持感到十分鼓舞。他指，疫情後香港航空業對專業人才需求殷切，撥款反映政府對培育行業所需人才的努力，予以支持及肯定。