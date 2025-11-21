都大展出張愛玲手稿、宋淇夫婦餐桌等藏品　照片以AI全景影像呈現

都大開設中國現代文學館，於今天舉行展覽的開幕禮。文學館展出120件珍貴藏物，為著名作家張愛玲與其摯友宋淇、宋鄺文美的物品。展覽主題為「 相知無遠近：張愛玲與宋淇、宋鄺文美的跨地半生緣」，展示出三人珍貴的友誼。展品包括真跡手稿、宋淇夫婦使用過的餐桌。展覽為期一年，開放予公眾預約參觀和導賞服務。



政務司副司長卓永興先生連同林群聲校長、宋以朗博士及宋元琳女士等一同參觀展覽，了 解都大文學館及展覽的籌備過程。（都會大學提供）

張愛玲臨終前，將遺物管理權交予宋淇、宋鄺文美。後來，宋淇夫婦相繼離世，因此，遺物管理權再次轉移，交予宋淇夫婦的兒子宋以朗和女兒宋元琳處理。宋以朗保存多年後，決定捐贈都會大學。今年初，都大獲贈17,000件珍貴文獻和遺物，當中包括70封的張愛玲與宋淇夫婦來信。是次展覽，精心挑選出120件物品於文學館展出。

保存遺物困難捐予都大 公開展覽讓粉絲參觀

原先屬宋淇夫婦的遺物管理權轉移予兒子宋以朗（右）和女兒宋元琳（左）處理，張愛玲的遺物現捐贈予都會大學。（溫卓芝攝）

遺物處理上的困難，宋才朗指是捐贈的主因。宋才朗表示已感受到紙質開始變霉，即使輕輕拿起都會構成損壞，加上他與姐姐宋元琳年事已高，恐怕無法繼續保存遺物。他原本打算整理文物，奈何沒有龐大的人力資源去處理，因此決定把遺物捐贈予都大，並開設展覽供公眾、尤其張愛玲的粉絲參觀。

+ 2

都大製作動畫及動態照片 360度全景呈現故居

當中120件珍貴藏品包括張愛玲的硬照、電影手稿、與宋淇夫婦來往的信件，還有張愛玲、宋淇翻譯過的作品。其中，展覽中的三大展品為實際使用過的餐桌，人文會科學學院副院長（行政及發展）梁慕靈表示，餐桌以至餐具均是宋淇夫婦於1949年時於上海使用，保存至今已有60至70年歷史。

都大更以360度全景影像將宋淇夫婦的故居呈現，以掃描技術輔輔以AI，整理了張愛玲和宋淇夫婦生前的照片，依照時序製作成動態照片。另外，都大學生更選取了張愛玲的部分小說內容，製成動畫短片。

首次發現修改手稿 有助日後學術研究

梁慕靈亦提到，張愛玲的手稿相隔十多年再次展出，最大發現是手稿中的修改部分，當中不乏刪掉的劇情，或後加的章節，都有助學術界往後的研究，對張愛玲作品有更多的理解，或可能有「翻天覆地」的轉變。

展覽已於日前舉行開幕禮，政務司副司長卓永興和都大校長林群聲為主禮嘉賓。卓永興表示，期望文學館可為都大的藝術、文化及創意產業專精範疇打下基礎。林群聲則感謝宋氏贈予珍貴遺物，都大向以文學傳承為使命，期望通過多元活動，深化大眾對華文文化的重視。是次展覽稍後將開設網上平台展出，讓全球的張愛玲粉絲都可觀看。