都大學生參與創科實習　自行研發自動化平台　獲僱主打滿分

大學聯招（JUPAS 2026）現正接受報名，一眾應屆中學文憑試（DSE）考生除了備戰考試，亦需要思考未來發展路徑，報讀心儀大學和學科。



近年香港經濟加速轉型，社會期望大學畢業生投身職場時，同時具備理論和實戰經驗。作為本港首間應用科學大學，亦是唯一具備自我評審資歷的自資大學，香港都會大學（都大）一直緊貼社會及行業需求，靈活開設多元課程，致力培育未來所需人才。大學積極為學生提供多元的實習機會，協助他們掌握專業知識與技能，協助學生畢業後無縫接軌職場。



都大早前連續第四年舉辦產業交流日暨僱主午宴，匯聚逾200名參加者，包括近百名資訊科技、建築等行業的僱主代表，分享學生實習及人才培育成果。2024/25年度，逾6,000名都大學生參與實習工作，都大更成為首間獲涵蓋於創新科技署「創科實習計劃」（STEAM實習計劃）的自資院校，近百名學生在創科行業實習，有修讀電腦科學的學生更獲得上司高度評價。



都大電腦科學榮譽理學士課程二年級生鍾嘉琪指，其上司、康業高級項目及課程發展經理林敬樂教會她工作時分清楚任務優次的重要性。 （羅國輝攝）

都大電腦科學榮譽理學士課程二年級生鍾嘉琪（Karry），對AI有濃厚興趣，有志於相關領域發展，當初選擇報讀都大，正是看中其課程內容緊扣AI新趨勢，並提供豐富的實習機會。她表示，大學教授經常提醒他們，科技日新月異，必須自主學習新知識，應付現實挑戰。因此，她於今年6月留意到創科實習計劃提供的實習機會，便立即參加，期望透過直接走進職場，了解行業的實際需求。

實習生開發自動化電郵發送平台 助機構大幅節省時間

在剛過去的暑假，Karry便成功獲聘於康業服務有限公司的人力資源及行政部實習，其間為部門開發自動化發電郵平台。

康業人力資源及行政部需要負責舉辦超過30種物業管理課程，日常需向各機構、導師、學生發送大量行政類電郵。每次負責職員均需不斷手動修改課程通知書的資料，並且反覆核對電郵內的課程時間表、日期等資料，需要耗費大量時間。

為協助部門處理這一難題，加上留意到同事慣用網上試算表整理電郵資料，Karry便順應同事現有工作習慣，在該平台開發了自動化郵件回覆系統。同事僅需在指定位置「打個剔」，系統便會自動發送電郵，大大提升行政效率。

深刻體會香港正轉型 追求電子化與自動化

Karry坦言，在首次實習中可以「由零開始」構思及完成一個項目，有極大滿足感。她憶述，實習初期曾感到焦慮，幸好上司主動指導，讓她重新安排處理工作的優次，並鼓勵她在碰壁時可嘗試另覓途徑。是次實習除提升其時間管理和職場溝通技巧，更令她深切體會到香港社會正在轉型，私營機構希望有效提升日常的文書工作，以自動化來處理，因此，他們對開發電子平台有殷切需求，這讓她下定決心，循這方向加強相關知識和技能，為日後投身職場作好準備。

Karry示範使用VR系統學習防火知識，她難忘實習時當老師，為一班非華裔員工講解防火知識。（羅國輝攝）

Karry現時獲康業聘為兼職培訓助理。她正構思為公司建立一個供所有員工使用的AI平台，集教學及推薦功能於一身，內置聊天機械人，同事們只要輸入簡單指令，便能找出合適的AI工具，以應付日常工作所需。

康業高級項目及課程發展經理林敬樂（左）及助理培訓主任李晧而（右）大讚Karry（中）表現滿分。（羅國輝攝）

上司給滿分評價 要求公司額外開兼職崗位

Karry的上司林敬樂指，康業與都大於2023年簽署合作備忘錄，共同申請政府基金進行創科研發，並為都大學生提供實習機會。康業積極推動數碼轉型，正好招攬修讀電腦科學的學生到機構進行實習，協助改善工作效率。他表示，Karry在實習時表現主動，態度務實，當解答上級提出的問題時，更懂得提出兩個方案並陳述利弊，好讓上司可作更全面的考慮。他形容，Karry的表現完全超出他們預期，因此，在實習期完結前，已額外開設職位，以兼職形式聘請她繼續工作。

機構大讚都大學生「Ready for Work」 實用教學模式獲肯定

林敬樂形容，創科實習計劃猶如一場歷時兩個月的深入職場面試，讓學生以實際行動證明在大學內所學，亦有助機構發掘人才，配合行業發展。他指出，現時各行各業都面對人手短缺問題，而Karry為他們建立的自動化電郵發送平台已在其公司內順利運作，其成效有如多增聘了一位員工，極具實用價值。

今年，共有逾10名都大學生到康業各部門實習，林敬樂讚賞，都大學生予人「Ready for Work」的印象，他們在實習期間內完成的工作項目，超出學生project水平，可在機構內確切推行。

屋宇工程學生親身到地盤實習 難忘發現喉管問題

政府未來重點發展北部都會區等大型基建，建造業渴求人才。都大屋宇設備工程及可持續發展榮譽工學士課程四年級生陳樂彬 （Samuel）於暑假期間，便在豐盛機電工程集團旗下的定安水務工程位於啟德的地盤實習，其助理工程師的工作包括核對圖紙、到地盤紀錄物料安裝情況及點算物料等。

都大屋宇設備工程及可持續發展榮譽工學士課程四年級生陳樂彬在定安水務工程實習，需紀錄啟德地盤內物料安裝情況。

Samuel認為，大學所學多屬理論性知識，到地盤實習能增加實戰經驗，以及讓他明白細節決定成敗。

一棟樓宇從底起到高，每一層在灌注石屎前，會先鋪排鐵枝作落腳點，並預留「套通」，讓喉管通過石屎結構，這種未完成的樓層在建築業內稱為「樓面」。Samuel尤記得在實習初期，同事帶他上樓面考察，檢查後發現套通位置不準確，同事立即要求現場施工人員進行修正。他原以為只需拍照待日後處理，但同事提醒他，在地盤發現樓宇結構問題必須在出狀況前補救。

Samuel明白到在灌石屎前要處理好所有細節，少許誤差都可能要進行打鑿，產生結構問題，這經歷令他深切體會到在工地內即時解決問題的重要性，不能單單拍照紀錄。這次實習亦加深了Samuel對水喉工程的了解，將來打算由水喉起步，再了解更多業內工作。

定安水務項目經理施亞朗（右）指，工程行業要了解每個環節，學生親身落地算實習很重要。

行業邁向高科技 基礎細節仍是關鍵

負責指導Samuel的定安水務項目經理施亞朗（De Silva, Lindamulage Aaron）表示，雖然行業邁向高科技，會以3D模型協調地盤不同範疇，並引入「MIC」（組裝合成）等技術，但所有工作也應由基礎做起，並對每個環節有所了解。因此，他認為，實習學生親身到地盤體驗至關重要。

今年，逾10名都大學生到豐盛機電工程集團進行實習，他們均擅於將學科知識應用到工作上。施亞朗便讚揚Samuel表現出色，欣賞他勇於發問的態度，以及其就讀的課程加入「可持續發展」元素，相信可為工程界帶來新思維和正面回饋。

都大日前舉辦產業交流日暨僱主午宴，近百名來自資訊科技、酒店與旅遊、建築及工程等行業的合作伙伴及僱主代表出席，過去一年，都大與8間業界企業建立策略伙伴關係，共同培育人才。

舉辦產業交流日暨僱主午宴 合作伙伴分享人才培育的成果

都大連續第四年舉辦產業交流日暨僱主午宴，今年主題為「培育都大人才，連繫未來機遇」，近百名資訊科技、酒店與旅遊、建築及工程等行業的合作伙伴及僱主代表出席，分享學生實習及人才培育的成果。過去一年，都大透過簽署合作備忘錄，積極與業界建立策略伙伴關係，合作機構包括香港數碼港管理有限公司及啟勝管理服務有限公司，更提供到跨境物業管理實習機會。

都大校董會主席黃天祥博士工程師表示，大學堅信教育不僅是知識傳授，也要培養學生在現實世界中所需的軟實力、思維模式與適應能力。為此，都大積極為學生提供實踐的機會，他相信實習的經驗將令學生們畢生受用。

都大校長林群聲教授亦表示，大學去年成立「職業發展顧問委員會」，匯聚各行業翹楚，為學生職業發展提供建議，都大將進一步落實相關建議，為學生提供更豐富及多元的職業發展支援，全面提升他們的就業競爭力。