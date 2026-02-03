都大今起校園展出粵劇名伶戲服供免費欣賞　採用專業展櫃控制溫度

都會大學今日（3日）起至6月30日，於賽馬會校園何息夷圖書館舉辦「裳心貫藝 聲好芳華」粵劇戲服展覽，展出多件珍貴戲服，包括「花旦王」芳艷芬、已故粵劇名伶林家聲，以及已故「藝術旦后」陳好逑曾穿着的戲服，公眾可免費欣賞。



為妥善展示這批珍貴戲服，都大特別採用專業展櫃，嚴格控制溫度、濕度與燈光，以確保展出的戲服，特別是對保存環境有極高要求的「珠片戲服」得以妥善保存。



紅色鑲邊女蟒（芳艷芬博士戲服）。（都大圖片）

這個展覽由都大何陳婉珍粵劇研藝中心、大學圖書館及田家炳中華文化中心主辦，香港八和會館、香港粵劇藝術團及香港中文大學逸夫書院芳艷芬藝術傳承計劃協辦。

焦點展品包括兩件珍貴「女蟒」（后妃於朝會大典穿着的官禮服），分別是有「花旦王」美譽的名伶芳艷芬於1994年夥拍李曾超群，為香港醫學專科學院作慈善演出折子戲《紅綾配》時所穿着；以及已故「藝術旦后」陳好逑於1960至70年代登台演出時所穿用的粉紫地橙金片女蟒。

另一焦點展品是林家聲於1987年演出《煙雨重溫驛館情》時的橙底金線仙鶴補子花圓領戲服，全衣以傳統「釘金繡」工藝一針一線縫製。這類「花圓領」又稱「改良官衣」，專為官階較高的文武官角色而設，其下擺繡有圖案，有別於一般素色官服。

此外，龍貫天借出的橙色顧繡「大靠」，是傳統戲中武將如將軍、元帥所用的戰袍。他曾穿着這套戲服演出過《隋宮十載菱花夢》等多個劇目。這套氣勢磅礴的戲服結構繁複，其背部插有四支靠旗，相配合的大額子亦會一併展出。

都大何陳婉珍粵劇研藝中心主任陳家愉介紹展出的粵劇名伶戲服。（都大圖片）

著名粵劇老倌龍貫天致辭時分享演繹經典名劇《胡不歸》時所穿着的「白底橙金顧繡小靠」，並指頭戴的「西盔」設計滲入西方古代帽飾的特色，盡顯粵劇服飾的獨特風格。他形容戲服為「傳統工藝的結晶」，期望公眾透過展覽了解戲服背後的文化與故事，呼籲各界繼續支持粵劇發展。

展覽又展出一套由名伶梁少芯親自設計的「小古裝」(多為未婚女子角色穿着)。此戲服是她於 1980 年代與羅家英先生合演《仙履奇緣一線牽之驚情》時，為配合劇情而特別構思。該戲服配有紅色大袖外披,別出心裁地以孔雀毛作為點綴。展覽亦展出幾位粵樂名家的樂器、早期的粵劇泥印本等。