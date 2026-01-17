都大與工總合作促進人才發展　校長林群聲：融合教育與產業實踐

香港都會大學周三（14日）與香港工業總會簽署合作備忘錄，加強大學與業界緊密合作夥伴關係，共同促進人才發展、知識轉移及應用研究，以推動香港長遠的社會及經濟發展。校長林群聲表示，是次合作體現都大作為應用科學大學，將學術與實踐結合的理念，透過深化與業界的合作，進一步融合教育與產業實踐。



都大與工總1月14日簽署合作備忘錄，加強大學與業界緊密合作夥伴關係，共同促進人才發展、知識轉移及應用研究。（都大提供圖片）

工總主席林世豪：為香港產業注入創新動力

工總主席林世豪在儀式上表示，是次合作將推動香港產業及科技發展邁向新里程，他指這是工總與都大建立策略夥伴關係的重要一步，通過這個合作平台，期望能協助學生開拓更多優質實習機會，讓他們及早了解行業需要，累積實戰經驗

他又表示，雙方將致力結合學界研發與企業經驗，共同開拓創新項目。「這種產學協作模式不但能培育切合業界所需的人才，更能為香港產業注入創新動力，推動工業邁向高增值發展。 」

工總主席林世豪表示，工總與都大致力結合學界研發與企業經驗，這種產學協作模式能培育切合業界所需的人才，為香港產業注入創新動力。（都大提供圖片）

都大校長林群聲：讓學生畢業時能兼備技術能力和軟實力

林群聲校長表示，是次合作體現都大作為應用科學大學，將學術與實踐結合的理念，透過深化與業界的合作，進一步融合教育與產業實踐。「我們將共同發展以就業為本的課程，緊貼業界標準及實際專業操作，讓都大學生在畢業時能兼備僱主所重視的技術能力和軟實力。」

都大校長林群聲強調，是次合作體現都大作為應用科學大學將學術與實踐結合的理念，進一步融合教育與產業實踐。（都大提供圖片）

都大：與工總探討深化產、學、研融合創新生態圈

合作備忘錄在林群聲校長及林世豪主席見證下，由都大副校長（策略規劃） 區啟明與工總常務副主席陳偉聰簽署，工總名譽會長、香港科技園主席查毅超也有出席。

都大表示，與工總將進一步探討多項合作計劃，包括知識轉移、產業政策研究、專業人才發展及行業推廣，持續深化合作，緊密銜接人才培育與產業發展的需要，深化產、學、研融合的創新生態圈，助力提升香港的競爭力，支持經濟可持續發展。

(左起）都大副校長（策略規劃）區啟明、校長林群聲、主席林、工總名譽會長及香港科技園主席查毅超及工總常務副主席陳偉聰合照。（都大提供圖片）

都大表示，作為本港首間應用科學大學，一直致力開設結合理論與實踐的課程，並積極與業界緊密合作，為各行業培育具實戰能力的專業人才，促進香港經濟發展。通過是次合作備忘錄，都大與工總將搭建學研與業界的對接平台，促進雙方定期交流，讓大學更緊貼行業與經濟趨勢，並深入了解企業面對的各項挑戰，將為日後開展切合業界需求的實習計劃，以及推動能提供實用方案、促進創新的應用研究項目，奠定堅實基礎。