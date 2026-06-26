中大校長盧煜明獲劍橋大學榮譽醫學科學博士學位　香港第一人

被譽為「無創產檢之父」的香港中文大學校長盧煜明，於英國時間星期三（24日），在英國劍橋大學畢業典禮上，獲頒授榮譽醫學科學博士學位，成首位獲此榮銜的香港科學家，中大指是肯定他在無創產檢及液體活檢貢獻。



英國劍橋大學在6月24日的畢業典禮上，向中大校長盧煜明頒授榮譽醫學科學博士學位。（中大圖片）

盧煜明表示，獲劍橋大學頒授此項榮譽，意義非凡，「因為我正是在這所學府踏上成為醫生科學家之路。我感謝我的研究團隊和眾多參與我的臨床研究的孕婦和癌症病人，他們的貢獻令到我的研究進展可以從實驗室帶到臨床應用。」他表示，作為一名在香港發展科研事業、現任中大校長的科學家，「我深切體會到大學在推動知識進步、服務社會方面所肩負的使命。」

他表示，這項肯定將令他進一步堅定帶領中大開創新局面的決心，推行《中大策略發展計劃2026–2030》，深化跨文化聯繫，促進更具意義的國際合作，並致力將大學發展為具長遠影響力的創新與協作樞紐。

他盼望這項個人成就能啟發更多人追尋自己的志向，體會到真正的成就源於持之以恆的努力、持續不懈的學習，以及在面對挑戰與挫折時迎難而上的勇氣。

盧教授同時亦獲劍橋大學伊曼紐爾學院授予名譽贊助院士（Benefactor Bye-Fellow）頭銜，以表彰其樂善好施、慷慨襄助博士後科研計劃的舉措。

盧煜明在無創產前檢測及液體活檢方面的開創性貢獻廣獲肯定，其突破性研究革新全球產前檢測模式，並開拓癌症早期檢測新領域，顯著提升孕婦及胎兒安全，亦為全球腫瘤學研究開創嶄新方向，奠定其在國際醫學界的領導地位。

中大指無創產前檢測技術現已於全球超過100個國家採用，累計惠及逾一億名孕婦。盧教授近年亦將液體活檢技術應用於癌症早期檢測，成功研發可同時偵測多種癌症的血液測試技術，並推出作臨床應用。

盧教授於1997年在完成劍橋大學及牛津大學的學業後，加入中大化學病理學系擔任高級講師，及後更出任中大醫學院副院長（研究），致力推動科研創新與人才培育，強化大學在醫學研究及臨床應用方面的影響力。他返港後投身中大的教學與科研工作近三十載，並於2025年出任中大校長。