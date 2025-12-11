香港科學院選出5位院士　院長盧煜明：為社會進步作出極大貢獻

香港科學院第十屆周年大會於今日（11日）舉行，並選出新一批共五位院士，分別為何旭華教授、關美寶教授、黃秀娟教授、Michael HÄUSSER教授及黃維揚教授。



香港科學院院長盧煜明教授祝賀五位教授當選，讚揚他們在科研領域上表現出色，為社會進步作出極大貢獻。他期望港科院通過匯聚更多對香港科技發展有傑出貢獻的科學家，進一步推廣本港的科研實力，鞏固香港作為國際創科中心的地位，並繼續向公眾推動科普教育，培養新一代科研人才，為香港以至整個國家作出貢獻。



數學家何旭華教授。（香港科學院提供圖片）

何旭華教授是數學家，專注於算術幾何、代數群和表示論的研究，並在有限和仿射魏爾群以及旗簇領域的創新工作屢獲認可及殊榮。

地理學家關美寶教授。（香港科學院提供圖片）

關美寶教授是地理學家，她運用前沿地理信息科學和遙感方法，應對城市的健康、交通、環境及社會等重大挑戰。她發現了「不確定地理情境問題」（UGCoP）及「鄰域效應平均化問題」（NEAP），對過往以居住地為基礎的環境暴露評估方法提出質疑，推動環境暴露評估範式轉型為基於個體流動性的新範式。

炎症性腸病研究先驅黃秀娟教授。（香港科學院提供圖片）

黃秀娟教授是炎症性腸病研究的先驅。她專注研究炎症性腸病，以及腸道微生物菌群在健康和疾病中的作用。她發現了腸道內的新微生物特徵，並成功轉化為精準臨床應用工具，以非入侵性方式快速和準確地及早診斷大腸癌、炎症性腸病及兒童神經發展障礙。

著名神經科學專家Michael HÄUSSER教授。（香港科學院提供圖片）

Michael HÄUSSER教授是著名神經科學專家。他的科研發現加深了人們對單極神經元如何促進哺乳動物大腦運算的認識，尤其是對樹突狀神經細胞在訊息處理中的角色。他亦致力改進和發展「神經科技」，例如結合雙光子影像和雙光子光遺傳學研究小腦和新皮質組織內神經迴路的功能，同時進行詳細的數量分析和建模研究。

化學專家黃維揚教授。（香港科學院提供圖片）

黃維揚教授是化學專家，其研究重點是設計並合成具有光功能和能源應用的分子功能材料和金屬聚合物（一維和二維） 。他的團隊致力開發可持續能源和提升能源轉換技術，以應對未來全球能源需求，同時推動更潔淨、更能適應環境變化的未來。