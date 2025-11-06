中大畢業禮｜盧煜明首次校長身份發言　勉勵學生試錯而非永不跌倒

香港中文大學今日（6日）舉行畢業禮，畢業生及親友擠滿百萬大道，從大學站上山的畢業禮專車亦排起長長人龍，在嶺南運動場「打蛇餅」。



這是校長盧煜明上任後首個畢業禮，他致辭時指畢業生即將邁向人生新篇章，與首次以校長身份出席畢業禮的他一樣。他認為中大教育學生的成功之處，並非「永不跌倒」，而是遭受挫折後可以重新出發，勉勵學生要「試錯」。他又寄語畢業生思考是否準備好承擔更多責任，尤其是當世界正面臨地緣政治及天氣變化等挑戰。



中大今日（6日）舉行畢業禮，畢業生及親友擠滿百萬大道。（洪戩昊攝）

今次畢業禮是中大新任校長盧煜明上任後第一次。（洪戩昊攝）

典禮上午10時於中大百萬大道舉行。臨近開始時間，很多畢業生及親友湧上山，從大學站上山的畢業禮專車排起長長人龍，在嶺南運動場「打蛇餅」。

百萬大道佈置成典禮場地，畢業生的座位幾乎排滿整個百萬大道。盧煜明致辭時提到，指畢業生即將邁向人生新篇章，與首次以校長身份出席畢業禮的他一樣。他表示，中大教育學生的成功不是源於永不跌倒，而是在於每次受挫折後都可以重新出發、繼續前行。

他指，在瞬息萬變的時代沒有既定路徑可循，需以創新思維找新方法。他寄語畢業生好好思考是否準備好承擔更多責任，尤其是世界正面臨地緣政治及天氣變化等挑戰。

盧煜明表示，中大是一所公益為先的大學，履行社會責任是中大人的集體承諾，所以大學提供很多服務學習的機會予學生，希望令學生對世界及多元文化有更深刻的理解。他希望學生能從這些經驗貢獻社會，活出有意義的人生。

中大現時已開展2026至2030年的全新策略計劃，盧煜明表示將配合院校抱負、融入國家發展，及回應世界趨勢，又鼓勵畢業生以創新思維迎接人工智能時代的挑戰。

配合院校的抱負、融入國家發展，並且回應全球的趨勢，此時此刻我和大家一樣都是滿懷期待，迎接未來的精彩機遇。在座每個同學都有僕人領袖的良好素質，可以回應社會的所需，為世界帶來正面的影響 。 盧煜明

他形容此刻心情與畢業生一樣，也是滿懷期待地迎接未來的機遇。最後，他表示畢業生將成為中大30多萬校友的一分子，希望他們能繼續擁抱中大精神。