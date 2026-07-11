科大獲研資局5400萬資助　研發智能傷口敷料及柏金遜症管理平台

，研究資助局最新公布2026/27年度「策略專題研究資助金」名單，批出六個項目，當中科技大學獲批其中兩個，合共獲得逾港幣5,441萬元資助，科大兩團隊將利用AI，致力於提升長者的細菌或病毒感染管理水平，與完善柏金遜症綜合管理方案。



科大兩大團隊將利用AI，致力於提升長者的細菌或病毒感染管理水平，與完善柏金遜症綜合管理方案。

開發感染管理系統 防長者傷口受感染惡化

現時香港許多居住在安老院舍或醫院的長者，因為免疫力低，極容易感染細菌或病毒，他們一旦出現長期未癒合的傷口，往往會引發嚴重的組織感染。由科大化學及生物工程學系教授邢怡銘牽頭的團隊，獲得2,678.9萬元資助，未來五年開發一套由AI輔助的全流程感染管理系統。

由科大化學及生物工程學系教授邢怡銘牽頭的團隊，獲得2,678.9萬元資助，開發一套由AI輔助的全流程感染管理系統。

研發智能傷口敷料 實時監測傷口情況

團隊將研發創新的即時檢測、可穿戴式生物傳感器，實時監測所有的體溫、心率等生命體徵數據。亦會研發以智能感應材料製成的「傷口敷料」，長者貼上敷料後，系統能實時監測並預警傷口受壓及發炎的情況。所有感測數據由AI平台統一分析，系統會立刻為長者制定個人化護理方案，促進傷口癒合及防止感染。

「醫院+居家」一體化平台 實現居家複檢

另一項獲得2,762.8萬元資助的項目，由科大綜合系統與設計學部主任張黔教授帶領團隊，構建一個多模態AI柏金遜症管理平台。過去，柏金遜症患者必須頻繁往返醫院檢查，新平台將徹底打破這種單一模式，把護理延伸至患者家中。

由科大綜合系統與設計學部主任張黔教授帶領的項目，獲得2,762.8萬元資助，目標是構建一個多模態AI柏金遜症管理平台

平台能融合長者的日常步態、語音等行為數據，再配合血液蛋白質組與神經影像，在極早期篩查出柏金遜症；可利用非接觸式及可穿戴傳感設備採集患者日常活動數據，實現居家的持續病情追蹤；平台內置大語言模型智能體，能引導患者在家進行個性化康復訓練，提升治療效率。