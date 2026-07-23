講教育｜DSE失手別絕望：彈性收生與叩門機會

作者：時美真博士

在中學文憑考試之中，「失手」這個字屬於標準名詞。但奇怪的是筆者覺得今年「失手」這個字出現的頻率比以往較為多。當然除了考評局公布中文科合格比由去年的64.7%微跌至今年的62.5%外，暫時是沒有其他官方數字可以支持，這只是就各方查詢頻率得來的非官方感覺。



標準的失手是考試時，突然表現低於水平。但這種失手其實影響不大。因為同學已經有心理準備；某科成績可能會低於要求而及早作出其他配合性的安排。

較有影響性的失手是覺得自己考試表現不差、平時的成績亦達到某個水平；但最後出來的考試結果是意外地低於預期。由於沒有心理準備，所以經常沒有後備計劃。

最致命的失手是科科都考得非常之好，但關鍵的科目：例如中、英等其中一科低於標準要求，令自己進入某科或大學夢，可能隨時粉碎。甚至影響了能否進入其他認可學士學位或認可副學位（副學士、高級文憑）的機會。

有沒有補救？可能有可能沒有（很遺憾，只能夠給這個標準答案）。先看看以下這些關鍵點：

1. 由資助大學到自資頒發學士學位的院校再到自資頒發副學位（副學士及高級文憑）的院校，應該全部都有彈性收生的安排。各院校名稱可能會有所不同，但基本上都是給予未達到最低入學標準的同學，一個獲特殊考慮，最後被取錄的機會。

2. 這個彈性收生是否有收生上的限額？答案又再是可能有可能沒有。資助大學方面其實彈性較大，可以由個別學系去決定彈性收生的人數。至於自資院校方面，則由於背景不同可能有所區別。但亦有部份自資院校是限制在個別學系，彈性收生人數不可超過該學系的總學生人數15%，整所院校彈性收生人數不可超過學生總人數10%。

3. 那麼有那些學生是有條件去競爭這些彈性收生的學位？a. 資助大學方面：其實各院校已經宣佈了彈性收生的標準。以下這些學生會佔優勢：關鍵科目，例如中英文只是低於要求一級，其他科目成績優秀，持有校長推薦推薦計劃，殘疾人士（包括其他讀寫障礙或專注力不足等同學），在其他範疇：例如運動等有出色的表現。另最關鍵的是一定要將該院校的科目放於聯招申請表Band A。院校會自動按照彈性收生標準去評核學生入學機會。現時首要的是先參考個別大學網頁，看自己是否達到這些彈性收生的基本要求。b.自資院校方面：兩個關鍵點是成績及時間。由於彈性收生學位始終有限，所以院校多數會先內定一個大約的收生要求，然後基本上還是屬於先到先得。一旦學生獲彈性收生取錄時，如果需要即時交學費去確定學位的話，最好不要吝嗇這些錢，先搶了學位求一個安心。因為部份自資院校，是有可能在學生最後獲得其他資助大學取錄時，會退還學費。

4. 最後是雖然叩門聽來只是中小學的一個基本動作。但到最後沒有其他選擇時，這仍然值得考慮。

作者簡介：



時美真博士

專上院校校長、電台教育節目主持

