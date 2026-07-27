講教育｜專訪蔡若蓮局長（上）：教育硬實力大升級

作者：區月媚

專訪蔡若蓮局長（上）：教育硬實力大升級

從北都大學城到「留學香港」品牌

行政長官李家超本屆任期將於明年6月30日屆滿，隨着下屆特首選舉進入倒數，現屆政府班子亦迎來任期第四年的「大考」，各局長正陸續交出在任四年的功課與成績表。就在這個關鍵的政治節點，今年中學文憑試放榜更歷史性誕生了24名狀元，刷新歷屆紀錄。在這個兼具教育熱話與政治檢閱的時刻，筆者訪問了教育局局長蔡若蓮，由她親自拆解過去四年的施政得失，以及如何應對未來的教育挑戰。



築巢引鳳：北都大學城的「一城五元素」藍圖

訪問剛開始，蔡若蓮便分享了她任內最大的一份「功課」——北都大學城區的規劃建設，這不僅是地理空間的拓展，更是香港教育格局的戰略重塑。「我們成立了由政務司司長任組長的『大學城籌劃及建設組』，今年先後考察了內地及海外多個成功案例，從產學研融合到校城互動，我們要吸收全球最優秀的模式。」蔡若蓮強調，北都大學城區將以「一城五元素」為規劃核心，每一個校區都將融合「教育、科技、人才、產業和城市建設」五大元素。

向大學代表介紹北都發展。（作者提供）

這意味着未來北都的校園不僅是上課的地方，更是科研轉化、初創孵化、產業互動的「微型創新生態系統」。蔡若蓮期望實現「人才培養、科學研究、成果轉化、產業發展」四位一體的戰略目標，真正推動教育、科技、人才一體化發展。她強調，北都大學城區的規劃是集體智慧，「教育是一個系統的大工程，需要大家共同努力，不能單靠一人一時，不要把這個（北都大學城區規劃）歸功給我，大家都是為香港構建國際高端人才集聚高地鋪路。」

擴容提質：非本地生名額上調與「留學香港」品牌效應

政府全力發展國際教育樞紐，最直接的體現是提高了政府資助專上院校的非本地學生錄取限額。不過，蔡若蓮強調，這不是單純的「擴招」，而是「質量齊升」。「今年我們首次舉辦了『留學香港周』，透過亞太國際教育協會（APAIE）年會及應科大聯盟國際論壇等旗艦活動，向來自世界各地的嘉賓說好香港教育故事。」蔡若蓮指出，香港擁有五所世界百強大學、國際化的師資與全英語授課環境，這些都是吸引全球尖子的「金字招牌」。

了解「一帶一路獎學金」獲獎學生在港的學習情況。（作者提供）

更值得關注的是，政府已推出「直資擴容」計劃，率先在基礎教育階段試行吸納更多境外學生。蔡若蓮認為，這有助於從小建構香港學生的國際視野，也為香港作為「留學目的地」建立了完整的人才輸送鏈。

打破傳統框架：應用科學大學聯盟與職專教育升級

在訪問中，蔡若蓮特別強調「職業專才教育」不再是次等選擇。她指出，政府正加快建設現代職業專才教育體系，不僅成立了應用科學大學及應用科學大學聯盟，更擴大資歷架構下職業資歷階梯的涵蓋行業至最少18個。

「我們要讓社會明白，應用型人才與學術型人才同樣重要。」蔡若蓮表示，應用科學大學的定位是緊貼產業需求，課程設計必須有業界深度參與，確保畢業生一出校門就能對接大灣區及國際市場的需要。「這一系列措施，正在逐步改變香港社會對職專教育的刻板印象，為年輕人開拓更多元的成功之路。」

下期預告：教育「軟實力」

正如上文所述，過去四年教育施政的「硬實力」是基建與國際化布局，至於「軟實力」方面，蔡若蓮表示，則是從中小學數字化轉型、推動愛國主義教育，到教師專業操守的「戒尺」與學校管治的現代化改革，以及「十五五」規劃下香港教育未來機遇的終極展望。當中如何在這些「軟實力」上下功夫，築牢教育根基？下期本欄再與蔡局長深入探討。

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作者 區月媚

前報章教育版副總編輯、資深傳媒人

