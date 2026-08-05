科大舉辦蘇士澍《漢字頌》書法展　35幅墨寶首度在港亮相勉勵師生

科技大學獲中國當代書法家、中國書法家協會前主席蘇士澍捐贈全套共35幅《漢字頌》系列書法墨寶。展覽由即日起至9月7日假科大李兆基圖書館展出，今次亦是該系列首度在香港公開亮相。展覽由科大、聯合出版（集團）及北京蘇士澍漢字藝術博物館聯合舉辦，開幕典禮暨作品捐贈簽署儀式已於8月1日舉行。



蘇士澍為中國當代著名書法家，曾任中國書法家協會主席及全國政協常委。他師從劉博琴和啟功先生，精研諸體且尤擅篆隸；主編多套發行累計逾千萬冊的書法叢書，並曾獲出版界最高榮譽「韜奮出版獎」，多年來亦積極推動中小學書法教育。



科大獲中國當代書法泰斗蘇士澍先生慷慨捐贈35幅《漢字頌》系列的書法作品。（科大提供）

科大校長葉玉如表示，蘇士澍捐贈的35件作品剛好與科大35周年的非凡歷程互相輝映。她指出，科大在培養學生創新思維的同時，亦重視人文素養及藝術鑒賞能力，期望展覽能讓不同文化背景的師生直觀感受中華文化的博大精深。

葉玉如教授表示，適逢科大創校三十五周年，蘇士澍先生慷慨捐贈的三十五件作品，恰好與科大的非凡歷程互相輝映，更承載着對大學推動科技與人文融合的深切期許。（科大提供）

蘇士澍先生（右一）致送《漢字頌》書法作品予科大校長葉玉如教授（左一）。（科大提供）

科大舉行蘇士澍書法展《漢字頌》開幕典禮。（科大提供）

蘇士澍指出，科技向未來求索，漢字則向源頭尋根。他在致辭時勉勵科大師生，指人工智能日新月異，技術越向前，越要守住文化的根：「願諸位在演算公式、編寫程式之餘，也能提筆寫一寫漢字——一橫一豎，是千年文明的骨骼；一撇一捺，是中國人頂天立地的模樣。」

蘇士澍先生表示，技術越向前，我們越要守住文化的根。願諸位在演算公式、編寫程式之餘，也能提筆寫一寫漢字——一橫一豎，是千年文明的骨骼；一撇一捺，是中國人頂天立地的模樣。（科大提供）

是次捐贈的《漢字頌》涵蓋甲骨文、金文、小篆、隸書、楷書及行草等多種書體，被譽為「漢字五千年的立體講義」。全套35幅作品貫穿四大主題：先以《漢字頌》等3篇作品「開篇立意」；再透過18件作品的「字史九體」呈現商周金文至魏碑唐楷的字體演變；接著以12件作品的「造字六法」展現六書造字智慧；最後壓軸的「結語大篇」，則以大尺幅作品《中國書法讚》及落筆香江的《紫荊花讚》劃上完美句號。

葉玉如教授（左一）、蘇士澍先生（右二），以及其他嘉賓一同欣賞展品。（科大提供）

此外，科大將於今年9月初舉辦由蘇士澍主講的漢字書法講座，讓科大師生及中學生深入體驗中國傳統文化與書法藝術的魅力。