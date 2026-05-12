科大舉辦第二屆AI電影節　逾千作品參賽展示全球AI創意力量

為推動人工智能與藝術科技融合發展，香港科技大學將於本周六及日（5月16至17日）在逸夫演藝中心舉辦第二屆AI電影節（AIFF），以「虛實破界，共創新機」為主題，匯聚全球AI電影創作者、學界及業界代表，共同探討AI對文化及創意產業的影響。



科大將於5月16至17日在逸夫演藝中心舉辦第二屆AI電影節。

科大表示，今屆電影節新增多個獎項類別，包括最佳技術創新獎、最佳人機協作獎、最佳寫實探索獎及最佳跨文化對話獎等，同時因應短片及音樂創作潮流，增設AI豎屏短片組別及AI音樂組別，讓參賽者於當下流行的社交媒體豎屏短片敘事中展示創新元素，以及突顯AI輔助作曲在電影配樂及敘事表達中的創作潛力。

大會亦邀請多位國際影視及科技界人士擔任評審，包括兩度獲格林美獎的歌手兼演員Tia Carrere、Netflix旗下Eyeline Studios首席研究官Paul Debevec，以及2025年Runway AI電影節大獎得主Jacob Adler等。大會共收到來自近80個國家及地區、逾千部參賽作品，參加者包括資深電影人、影像創作者及學生。

今屆電影節共收到來自近80個國家及地區、逾千部由資深及新晉電影人、影像創作者及學生提交的作品。

除放映入圍作品外，電影節亦將舉辦三場專題研討會，涵蓋AI電影製作技術、AI時代下的電影美學與創作主體，以及文化記憶與數碼遺產等議題。講者包括科大校友、本地導演賈勝楓、電影監製杜緻朗，以及騰訊在線視頻AI影視表達工作室總經理李大任等。

此外，現場亦設有藝術展覽，以沉浸式裝置呈現AI電影相關創作素材及科大藝術與機器創造力學部學生的精選作品。科大表示，希望透過電影節促進創作者、研究人員、學生及公眾交流，引導社會思考AI對文化及創意產業帶來的機遇與挑戰。