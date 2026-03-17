科大啟動35周年校慶活動　將辦世界大學校長論壇、AI電影節

香港科技大學周一（16日）舉辦35周年校慶啟動儀式，宣布將規劃一系列全年慶祝活動，包括與泰晤士高等教育（THE）合辦亞洲大學高峰會、主辦首度在港舉行的中國高等教育學會的旗艦活動「世界大學校長論壇」、人工智能電影節，以及與科大（廣州）攜手舉行聯合誌慶活動。校長葉玉如致辭時，感謝政府的信任與夥伴合作關係，並指科大將與政府攜手建立一所融合先進科技、以人為本與人文關懷的醫學院，為香港醫療發展開創嶄新時代。



科大（廣州）團隊呈獻機械醒獅表演，結合傳統文化與前沿科技，令人耳目一新。(科大提供圖片)

科大35周年校慶以「凡事可為 奇蹟可創」為主題，啟動禮以機械醒獅表演拉開序幕，並有機械狗助手表演助陣，以及由無人機攜帶象徵35周年的「象徵鑰匙」飛進會場，交給主禮嘉賓，展現科大致力將前沿科研成果轉化為實際應用，並以創新科技不斷開創可能、成就奇蹟。

科大校長葉玉如教授在科大35周年啟動儀式上致歡迎辭，回顧大學的發展歷程。(科大提供圖片)

致敬已故創校校長吳家瑋

校長葉玉如在儀式上特別向去年離世的創校校長吳家瑋致敬，讚揚吳家瑋與其創校團隊具遠見卓識與高瞻遠矚，早已深明香港的未來與區域發展息息相關，促使他們積極與中國內地建立關鍵聯繫，並為科大（廣州）於2022年成立奠下堅實基礎。葉玉如形容，創校團隊所展現的勇氣、承擔與堅毅精神，為科大築起穩固的根基，成就了今日的發展。葉又指，大學的成就不應僅以排名衡量，而更在於其為社會帶來的深遠而實質的影響，提到科大將成立醫學院，期望與政府攜手建立一所融合先進科技、以人為本與人文關懷的醫學院。

出席主禮儀式的政務司司長陳國基表示，隨着香港銳意發展成為國際教育樞紐之際，科大堪稱最佳典範，展示大學如何培育具全球視野的人才，同時在國家「十五五」規劃中，支持重點發展戰略。他又說，科大憑藉在人工智能、科學等領域的雄厚實力，加上即將成立的醫學院，已準備好引領未來創新及人才發展的格局。

政務司司長陳國基致辭時高度肯定科大對香港發展所作出的深遠貢獻。(科大提供圖片)

慶祝活動橫跨全年 辦AI電影節

科大已規劃一系列橫跨全年的慶祝活動，包括將於今年四月與THE合辦「THE亞洲大學高峰會2026」，活動料吸引全球各地的大學校長及業界領袖匯聚香港，探討亞洲在推動全球變革中的領導角色。此外，科大亦將聚焦人工智能、科技治理與創意文化舉辦多項活動，包括AI電影節等，體現科大在AI領域的領導地位與社會影響力。