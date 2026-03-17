科大啟動35周年校慶活動 將辦世界大學校長論壇、AI電影節
香港科技大學周一（16日）舉辦35周年校慶啟動儀式，宣布將規劃一系列全年慶祝活動，包括與泰晤士高等教育（THE）合辦亞洲大學高峰會、主辦首度在港舉行的中國高等教育學會的旗艦活動「世界大學校長論壇」、人工智能電影節，以及與科大（廣州）攜手舉行聯合誌慶活動。校長葉玉如致辭時，感謝政府的信任與夥伴合作關係，並指科大將與政府攜手建立一所融合先進科技、以人為本與人文關懷的醫學院，為香港醫療發展開創嶄新時代。
科大35周年校慶以「凡事可為 奇蹟可創」為主題，啟動禮以機械醒獅表演拉開序幕，並有機械狗助手表演助陣，以及由無人機攜帶象徵35周年的「象徵鑰匙」飛進會場，交給主禮嘉賓，展現科大致力將前沿科研成果轉化為實際應用，並以創新科技不斷開創可能、成就奇蹟。
致敬已故創校校長吳家瑋
校長葉玉如在儀式上特別向去年離世的創校校長吳家瑋致敬，讚揚吳家瑋與其創校團隊具遠見卓識與高瞻遠矚，早已深明香港的未來與區域發展息息相關，促使他們積極與中國內地建立關鍵聯繫，並為科大（廣州）於2022年成立奠下堅實基礎。葉玉如形容，創校團隊所展現的勇氣、承擔與堅毅精神，為科大築起穩固的根基，成就了今日的發展。葉又指，大學的成就不應僅以排名衡量，而更在於其為社會帶來的深遠而實質的影響，提到科大將成立醫學院，期望與政府攜手建立一所融合先進科技、以人為本與人文關懷的醫學院。
出席主禮儀式的政務司司長陳國基表示，隨着香港銳意發展成為國際教育樞紐之際，科大堪稱最佳典範，展示大學如何培育具全球視野的人才，同時在國家「十五五」規劃中，支持重點發展戰略。他又說，科大憑藉在人工智能、科學等領域的雄厚實力，加上即將成立的醫學院，已準備好引領未來創新及人才發展的格局。
慶祝活動橫跨全年 辦AI電影節
科大已規劃一系列橫跨全年的慶祝活動，包括將於今年四月與THE合辦「THE亞洲大學高峰會2026」，活動料吸引全球各地的大學校長及業界領袖匯聚香港，探討亞洲在推動全球變革中的領導角色。此外，科大亦將聚焦人工智能、科技治理與創意文化舉辦多項活動，包括AI電影節等，體現科大在AI領域的領導地位與社會影響力。