VTC職業級教學設施 專業教學團隊 培育運動產業專才迎接盛事機遇

啟德體育園啟用滿一周年，香港大型體育盛事接連不斷，政府積極推動體育普及化、精英化、盛事化、專業化及產業化。要支撐「體育＋盛事」經濟發展，市場渴求的不只是運動員或教練，而是同時具備訓練、管理及科技應用能力的應用型專才。職業訓練局（VTC）透過持續提升教學設施及專業教學團隊，讓學生在校園內已能接觸行業標準，為投身運動產業做好準備。



《香港01》走進VTC校園，直擊教學設施如何裝備學生掌握行業最新知識及技能，精準培育未來產業人才。

走入「客薈香港中心」直擊職業級訓練場地

為應對「盛事經濟」下業界對應用型人才的急切需求，位於VTC機構成員香港專業教育學院（IVE）柴灣校園新啟用的「客薈香港中心」，引入先進教學設施，為學生提供專業與互動的學習體驗，是VTC酒店及旅遊學科培訓酒店、旅遊及體育專才的嶄新基地。

兩屆奧運香港劍擊代表劉國堅（劉Sir）現於IVE擔任酒店及旅遊學科講師，教授運動專業相關課程。他指VTC的教學設施全部與業界同步，學生在校園內已能熟悉行業實際運作：「我們培訓的不只是運動教練，而是能在產業鏈不同崗位發揮作用的運動產業專才，從裁判、賽制設計、場地規劃管理，到盛事宣傳推廣，都需要全面認識及掌握相關技術。」

前港隊花劍運動員、IVE酒店及旅遊學科講師劉國堅表示，要迎接體育盛事機遇，運動產業專才應掌握運動教練、裁判、賽制設計、場地規劃與管理，以至宣傳與推廣的全方位技能。

14米國際賽道 培育專業劍擊教練及裁判

劍擊訓練區配備符合國際標準的14米劍擊步道，專業計分系統及訓練裝備一應俱全。學生可以在這裡學習劍擊的安全規範、比賽規則與技巧。劉Sir指，課堂會模擬真實對戰，訓練同學在高壓環境下的判斷力：「我們要訓練的不只是刺劍的技術，更重要的是能夠熟悉比賽規則，並在壓力下做出正確判斷，為日後投身劍擊教練、裁判等專業崗位積累實戰經驗。」

劍擊訓練區配備符合國際標準的14米劍擊步道，以及專業計分系統及訓練裝備，讓學生掌握劍擊的安全規範、比賽規則等知識和劍擊技巧，助日後投身劍擊教練、裁判等專業崗位。

智能運動區 數據分析制定個人化訓練方案

智能運動區設有大型反應燈電子牆，訓練運動員的反應時間和協調能力。以羽毛球訓練為例，運動員揮拍快速拍打反應電子牆及地面反應燈，系統會精準記錄每次拍打的時間與準確率，即時上傳數據至電腦分析。劉Sir強調：「學生要靈活運用科技去輔助專業工作，學懂分析這些數據，找出運動員的強、弱項，從而針對性地制定個人化訓練方案，不是『憑感覺』，而是『靠數據』。」

智能運動區設有大型反應燈電子牆，學生要靈活運用科技及數據，學習為運動員制定個人化訓練方案。

STEAM健身長廊 掌握復康科技與運動場地管理

要成為專業運動教練，學生不僅要善用各式器材助運動員達至最佳狀態，更要了解如何在安全情況下協助運動員回復狀態。中心的「STEAM健身長廊」，特設精英運動員復康期間用作練習的器材，包括Belt Squat，令運動員在不壓迫脊椎的情況下安全訓練，器材更會將發力、速度及幅度等數據同步至雲端，讓教練安排更合適的練習。

「STEAM健身長廊」設有多部常見於專業運動隊及高端健身室的產業級氣壓式阻力訓練器材，包括運動員在復康期間都能使用的器材。

此外，中心設有多部常見於專業運動隊及高端健身室的產業級氣壓式阻力訓練器材。劉Sir補充，學生熟悉器材使用，有助掌握運動相關的規劃與運動管理相關行業的工作：「將來擔任場館管理者，從器械選擇、場地佈置至人流規劃，每個決定都建基於專業知識。」

透過「職業級」的教學設施，學生掌握專業器材的知識及累積實際應用經驗，裝備日後執行運動相關的教練、規劃與管理工作。

多元康體設施 系統化訓練運動教練及康體文娛管理專才

除了「客薈香港中心」外，VTC柴灣校園亦設有標準50米泳池、網球場、籃球場、健身室、滾軸溜冰場地等，讓學生學習不同運動項目的指導技巧及訓練方法。

以網球為例，課堂使用運動錄影工具，透過即時重播及逐格分析，讓學生精準找出動作問題根源—揮拍過早、重心過高等。這種將科技融入日常訓練的教學方式，讓學生掌握以數據為本的訓練方法，日後擔任教練亦可運用相同技術協助學員進步。

VTC的老師會使用不同科學化及互動的教學方法，讓學生接受系統化、專業化的訓練，提升運動教練或管理能力。

劉Sir指：「學生要學的不只是運動本身的規則或技巧，而是要磨練其指導及分析能力。教學時配合不同的專業教學器材，這正是VTC期望學生能以系統化、專業化的方法，精準幫助運動員改善動作，成為專業的運動教練。」

專業教學團隊 實戰經驗傳承

VTC的課程亦着重培養運動管理的專業知識和技能，包括運動管理學、運動教練學，以及運動學及智能科技。在課堂上，學生需要學習從賽制設計、場地布置、賽事編排，到宣傳推廣，並將科技融入管理思維，全方位升級整個產業的營運能力。

VTC的課程理論與實踐兼備，學生同時需要了解整個運動產業的運作，包括賽制設計、場地布置、賽事編排、宣傳推廣及科技應用等。

除職業級的硬件外，星級師資團隊亦是VTC運動相關課程的核心優勢。教學團隊不乏前港隊代表及職業運動員，除了劉Sir，還有世界跳繩錦標賽冠軍黃啟銘、香港速度滾軸溜冰代表馬淳熙等。他們將參賽實戰經驗及籌辦大型盛事的心得，毫無保留傳承給學生，讓課堂不止於理論，更充滿業界真實視野。

了解更多課程資料可瀏覽VTC網址：https://www.vtc.edu.hk/admission/tc/

（資料由客戶提供）