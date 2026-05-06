賽馬會獎學金全額資助VTC畢業生負笈海外　一IVE一HKDI學生續追夢

職業訓練局（VTC）致力營造實用和前瞻性學習環境，透過多元化獎學金計劃，鼓勵學生發揮潛能，盡展所長。其中「香港賽馬會獎學金─職業教育獎學金」每年全額資助3名來自設計、工程和酒店及旅遊行業的傑出畢業生，前往海外大學深造，為本港培育專業新力軍。



Anthea（左）因患有專注力不足／過度活躍症（ADHD），在學習上曾面對不少困難。她特別感謝老師的耐心教導和關懷，讓她逐步摸索出適合自己的學習節奏。（VTC提供）

香港專業教育學院（IVE）航空學高級文憑畢業生劉詠琪（Anthea）及香港知專設計學院（HKDI）演藝造型設計高級文憑畢業生朱健廷（Heinrich），是去年的獎學金得主。

受地勤父親薰陶 踏上夢想征途

Anthea受從事航空地勤工作的父親薰陶，自幼對航空業充滿憧憬，雖曾考慮過其他課程，不過她覺得IVE的航空學課程廣泛，涵蓋航空運作、物流管理及機場營運等，能提供宏觀的行業視野。

Anthea患有「專注力不足／過度活躍症（ADHD）」，難以集中精神，加上缺乏理科背景，她坦言經常要趕『死線』完成作業。幸IVE有為不同學習需要的學生提供支援，加上老師耐心指導、以及同學間的互相鼓勵，讓Anthea逐漸摸索到學習節奏。

IVE的航空課程重視實務與理論結合，讓學生有機會親身接觸業界運作，Anthea曾於多個航空相關單位實習，實踐所學。（VTC提供）

實踐學習 實習中深化專業

IVE的航空課程重視實務與理論結合，讓學生有機會親身接觸業界運作。Anthea曾於多個航空相關單位實習，最難忘是負責監督機場外判清潔服務，「小至玻璃與地磚，大至門口幕布，都必須保持整潔。這些細節維繫著機場形象與運作順暢，令我明白『環環相扣』的重要性」。

Anthea期望能將所學回饋香港，為香港航空業出一分力。（VTC提供）

透過實習Anthea掌握了紮實的行業知識，她認真投入和細心觀察的態度，先後獲頒「香港特別行政區政府獎學基金─展毅表現獎」及「太古飛躍翱翔工作體驗計劃─傑出工作體驗獎學金」。去年她再獲「香港賽馬會獎學金」，負笈澳洲阿德萊德大學，修讀航空管理與運作相關的本科課程。

Anthea期望能將所學回饋香港。「父親是我追夢路上的啟蒙者，我希望有一天能與他並肩，為香港航空業出一分力」。

Heinrich自幼對時裝抱有濃厚興趣，尤其鍾愛古裝與歷史題材服飾，他決心報讀香港知專設計學院（HKDI）演藝造型設計高級文憑，正式踏上表演造型設計的專業領域。（VTC提供）

興趣啟航 編織舞台設計夢想

同樣獲香港賽馬會獎學金的Heinrich，自幼熱愛時裝，喜歡留意電視劇中的服裝細節，尤其鍾愛古裝與歷史題材服飾，於是決心報讀HKDI演藝造型設計高級文憑，踏上表演造型設計的專業領域。

舞台淬鍊 課堂中磨練專業實力

HKDI課程重視實踐，Heinrich學會在藝術美感與實用之間取得平衡，「以往我只追求服裝的視覺效果，但舞台服裝還要考量演員換裝速度、走位靈活性，以及能否突顯角色性格。」Heinrich尤其鍾愛刺繡、縫紉及歷史服裝研究，並逐漸將這些元素轉化成其個人作品的獨特標誌。

Heinrich去年獲頒「香港賽馬會獎學金」，現已赴英國倫敦藝術大學進修，深化專業技藝，推動個人品牌發展，迎戰國際設計舞台。（VTC提供）

走向國際 創立個人設計品牌

Heinrich在求學期間已創立個人網店品牌，專注於皮具、布藝與訂製服裝。他同時積極參與校園活動，為同學設計畢業服裝，亦擔任院校資訊日模特兒，累積經驗。Heinrich更於去年初遠赴瑞典交流半年，研習紡織技術與可持續產品開發，這段經歷拓闊了他的國際視野，更堅定了他將可持續發展理念融入創作的決心。回港後，Heinrich將理念付諸行動，調整風格，用廢棄物料設計成獨特的手工煲呔，並於HKDI設計企劃研究中心寄售。

Heinrich將傳統工藝與可持續理念結合，獲得HKDI老師的肯定與支持。（VTC提供）

築夢國際 迎戰設計舞台

Heinrich先後獲頒「香港特別行政區政府獎學基金─展毅表現獎、外展體驗獎」及多項紀念獎學金。憑藉「將傳統工藝與可持續理念結合」的信念，Heinrich去年獲頒「香港賽馬會獎學金」，現已赴英國倫敦藝術大學進修服裝剪裁，深化專業技藝，推動個人品牌發展，迎戰國際設計舞台。