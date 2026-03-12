VTC客薈香港中心啟用　設VR系統模擬太平山景點　增學生實戰訓練

位於香港專業教育學院柴灣校園、佔地約400平方米的「客薈香港中心」今（12日）開幕，設有多項體育、旅遊和酒店教學設施，包括沉浸式虛擬實境洞穴系統，學生可透過模擬旅遊場景，例如太平山山頂等，作為實戰訓練。文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君表示，體育與旅遊「你中有我，我中有你」的關係，將於中心充份體現。



「客薈香港中心」舉行開幕典禮。文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君（左三）、VTC主席林健鋒（右三）、香港立法會議員（旅遊界）江旻憓（右二）、VTC執行幹事唐智強（左二）、VTC副執行幹事陳可恩（左一）、IVE（柴灣）院長馬曉英博士（右一）出席開幕典禮。

VTC主席林健鋒致辭。

文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君致辭。

「客薈香港中心」今日舉辦開幕典禮，沈鳳君表示，政府在2026至27年度《財政預算案》中提出，會繼續推動文化、體育和旅遊的融合發展，為市民及旅客提供更好的城市生活體驗。

VTC主席林健鋒致辭時指，「客薈香港中心」作為培訓酒店、旅遊及體育專才的嶄新基地，將透過先進的教學設施，為學生提供專業、互動的學習體驗。

中心引進沉浸式虛擬實境洞穴系統（Cave）模擬旅遊體驗，讓學生在模擬真實環境中沉浸式體驗多元旅遊環境及香港地道文化的故事解說，培訓導賞能力。

「客薈香港中心」配備一條符合國際劍擊標準的14米劍擊步道。

設多部智能康復健身機等 讓修讀運動課程學生掌握基礎康復技巧

「客薈香港中心」設有一條符合國際劍擊標準的14米劍擊步道，配備專業計分系統及訓練裝備。學生透過此頂尖訓練場地，可掌握劍擊的安全規範、比賽規則與技巧，為日後投身劍擊教練、裁判等專業職位作好準備。

中心同時設有大型反應燈電子牆及「STEAM健身長廊」，引入多部產業級氣壓式阻力訓練器材。此外，多部智能康復健身機配備可旋轉座椅及互動模式，適用於中高齡及關節退化人士，讓修讀運動相關課程的學生同時掌握專項訓練設計及基礎康復技巧。

中心設有大型反應燈電子牆等智能運動教學設施，裝備學生掌握「科學化訓練」的精髓、行業最新知識及技能。

設沉浸式虛擬實境洞穴系統 模擬太平山山頂等景點

另外，因應政府積極推動「無處不旅遊」，VTC加強培訓旅遊相關課程學生的導賞和旅遊營運技巧。中心除了展示各類旅遊資訊外，亦設有沉浸式虛擬實境洞穴系統（Cave），學生可透過模擬旅遊場景，「走進」昂坪市集、太平山山頂等著名景點，培養跨文化的溝通能力，加強應對各種旅遊行業的實戰訓練。