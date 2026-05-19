華為ICT大賽亞太決賽　港隊3大學奪獎　HKIIT獲IASC新星獎

第十屆華為ICT大賽亞太區域決賽日前於印度尼西亞雅加達東盟總部舉行，本港多間大專院校於賽事中獲獎，中文大學、香港大學及教育大學分別於雲賽道、計算賽道及創新賽道奪得三等獎，而資訊科技學院（HKIIT）則獲頒2026年度「IASC新星獎」，並宣布將進一步引入人工智能（AI）及大數據等前沿課程。



香港中文大學於雲賽道中獲得三等獎 。(華為提供圖片)

今屆大賽由華為與東盟基金會聯合舉辦，吸引來自14個國家及地區逾8600名學生參與實踐賽及創新賽，最終有13個國家及地區、超過160名學生晉級亞太區決賽。

東盟秘書長Kao Kim Hourn致辭時表示，青年人才是推動區域創新與企業家精神的重要動力，而《東盟數字總體規劃2030》亦將數字人才視為核心發展方向。華為亞太副總裁潘俊峰則指出，適逢大賽踏入第十屆，期望未來能進一步激發青年創新能力，並為亞太地區培育更多數字人才。

香港大學與香港教育大學分別在計算賽道、創新賽道中奪得三等獎。(華為提供圖片)

此外，典禮期間亦舉行華為ICT學院支持中心（IASC）2026 Plans Alignment交換儀式，HKIIT與印尼、馬來西亞、菲律賓及泰國等地共9間院校建立合作，深化ICT人才培育。

HKIIT院長許仁強表示，學院近年與華為合作建立ICT人才培訓平台，涵蓋課程設計、實訓系統及專業認證，提升學生就業競爭力。未來將進一步引入AI大模型、雲端運算及大數據等課程，同時推動智慧教室及AI校園系統建設，加快校園數字化轉型。

HKIIT助理講師李盛軒則表示，學院目前以華為HCIA認證課程為核心，推行項目式學習（PBL），學生可參與企業級項目，實踐AI模型訓練、物聯網整合及智慧城市應用開發，並透過學徒訓練計劃累積實戰經驗。

會上亦首次在海外發布《智能世界的ICT崗位與技能》白皮書，分析智能時代下ICT職位需求及技能趨勢。華為同時宣布升級ICT學院課程體系，首次加入AI課程，為亞太區高校及培訓機構提供完整AI教學資源。