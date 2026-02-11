華為ICT大賽港區賽果出爐 首設中學組 加強培育壯大本港創科人才

「第五屆華為ICT大賽2025-2026香港站」頒獎典禮2月7日於香港科學園舉行。作為香港ICT領域具廣泛影響力的年度盛事之一，賽事連續五年舉辦，今年首度增設中學組，吸引共24間大專院校及中學、近900名學生積極參賽。同場亦舉辦人才雙選會，多家企業提供就業機會，即場配對。



中學組首登場 拓闊人才培育階梯

為助力香港推動中小學數字教育，為本地創科產業儲備年輕力量，今屆賽事首度設立中學組，共有8所中學參與，連同來自16間大專院校的高校組，共30支隊伍晉身雲、計算及創新三大賽道總決賽。從不同學習階段着手，加強培育本地創科人才，構建由啟蒙、培訓、到專業發展的完整人才培育階梯。

華為ICT大賽香港區中學賽道正式啟動

經過數月網上培訓、初賽及多輪專業評審，各組別優勝隊伍正式產生。高校組方面，香港中文大學隊伍斬獲雲賽道（Cloud）冠軍，香港理工大學、香港浸會大學隊伍分獲亞季軍；香港大學隊伍榮獲計算賽道（Computing）冠軍，亞、季軍都來自香港都會大學；創新賽冠軍則由香港教育大學奪得，香港資訊科技學院隊伍、香港樹仁大學分獲亞、季軍。三支冠軍隊伍將代表香港出戰亞太區域決賽。中學組雲賽道由培僑書院奪冠，中華基督教會蒙民偉書院獲得亞軍，培僑中學和沙田培英中學並列獲得季軍。

此外，大會頒發「最具價值講師獎項」予香港資訊科技學院助理講師李盛軒先生，表彰其於ICT教學及推動本港人才生態的卓越貢獻。

產學研齊聚 共議AI人才發展

第五屆華為 ICT 大賽2025-2026香港站籌委會主席黃家恆先生發表歡迎辭並祝賀及感謝所有得獎學生與指導老師。他指出人工智能的迅速發展不僅代表技術的飛躍，更標誌着人類創造與應用知識方式的根本性改變。AI技術現已成為賦能各行各業發展的重要變量, AI的真正價值在於解決實際問題造福人類, 並引用了內地醫生借助AI技術幫助發現了原本可能遺漏的致命腫瘤的例子，說明AI技術應用於拯救生命的重大價值。黃家恆續指，有賴合作院校及機構一直以來的支持, 華為能夠連續五年舉辦華為ICT大賽香港站，透過賽事平台、課程合作及實驗室共建等形式，與本地逾40個院校及機構合作，累計為香港培育超過3,300名兼具技術能力與實戰經驗的下一代創新者。華為將致力與本地教育機構長期合作，共同加強培育新一代創科人才, 幫助香港各行各業加快進行數智化轉型, 為社會帶來更美好的未來。

第五屆華為 ICT 大賽 2025-2026 香港站籌委會主席黃家恆先生發表歡迎辭

香港特別行政區政府數字政策辦公室署理數字政策專員張宜偉先生, JP, 在致辭中指出，特區政府正積極推進數字化轉型，落實《香港創新科技發展藍圖》，致力於將香港建設成為國際創科中心。人工智能是推動香港科技發展的核心動力，政府已推出30億港元人工智能資助計劃，以資助本地院校、研發機構及企業等善用數碼港人工智能超算中心所提供的算力，推動科研突破。政府亦成立「AI效能提升組」，指導各決策局和部門有效應用人工智能技術，目標今年年底前推出涵蓋100個政務環節的AI工具，為市民提供更高效、更智能化的公共服務。另外，香港人工智能研發院（AIRDI）將於今年成立，作為連結政府、學界、科研機構及業界AI發展的橋樑，為香港經濟發展與產業升級注入新動能。張宜偉強調，人才是創科發展的關鍵，政府近年推出多項措施，包括創科實習計劃和研究人才庫，為修讀STEM學科的大學生於在學期間累積創科相關工作經驗並為畢業生提供從事研發工作的機會，以及加強中小學課程中的STEAM元素，讓學生提早接觸人工智能。張宜偉表示，華為ICT大賽與政府培育創科人才的政策方向一致，激發青少年探索資訊與通訊科技，壯大香港創科人才庫。

香港特別行政區政府數字政策辦公室署理數字政策專員張宜偉先生, JP受邀作主禮嘉賓致辭

香港應用科技研究院 (應科院) 行政總裁孫耀達博士工程師表示，應用科研必須緊貼產業需求，方能真正產生價值。是次賽事首次加入中學生組別，有助及早培養年輕一代對創科的興趣。作為本地研發機構，應科院致力將科研成果落地轉化，推動香港創科生態持續發展。展望未來，應科院期望與華為及各界加強合作，為青年人提供更多實戰機會，共同把香港的研發優勢轉化為實際產業競爭力。

香港應用科技研究院行政總裁孫耀達博士工程師致辭

智慧城市聯盟會長楊文銳先生提到，建設智慧城市需要大量ICT與新技術的專業人才。是次大賽結合競技、培訓與就業配對，全方位支援人才成長，模式值得推廣。他強調，智慧城市發展最終是以人為本，期待業界繼續培養兼具技術與社會洞察力的下一代，以創新方案解決城市管理、民生服務等實際挑戰。

智慧城市聯盟會長楊文銳先生致辭

專題分享 人才雙選即場配對

大會設專題分享環節。香港資訊科技學院院長許仁強博士指出，AI正重塑產業與職場生態，推動重複性崗位自動化, 並催生AI工程師、人機協作顧問等新興工種。AI應用亦已滲透各行各業，本地人才需建立「專業深度+AI工具應用」的綜合能力，並保持終身學習, 積極適應轉型，以把握香港重點產業的人才需求所帶來的機遇。他表示，香港資訊科技學院 (HKIIT) 致力推動本地人才培育與技術應用，培養具備數碼技能及跨領域能力的人才，以支持各行業數碼轉型高速發展。一直以來，HKIIT與華為合作無間，雙方透過ICT學院及華為授權培訓服務夥伴等合作, 持續為ICT人才生態發展提供培訓及課程，未來亦將攜手各界進一步提升新一代創科人才的技能，壯大ICT人才庫。

香港資訊科技學院院長許仁強博士作專題分享

場內同步舉行人才雙選會。華為聯同自動系統（香港）有限公司、中國通信服務香港有限公司、香港寬頻有限公司、揚科集團等企業，提供AI、網絡、數字能源、雲計算等多類熱門職位，供應屆畢業生與初級專業人士申請，學生可即場與企業人力資源專人面談。

活動同步舉行人才雙選會

本屆大賽獲香港特別行政區政府數字政策辦公室擔任顧問機構，並得到24間院校及機構合辦，以及15業界夥伴支持。華為ICT大賽自2021年啟動，累計開辦超過79個華為認證授課，培養29名認證講師及超過3,300名本地大學生。華為亦夥香港資訊科技學院、香港生產力促進局、科訊系統有限公司等機構合作成立華為授權培訓服務夥伴，為公眾及專業人士提供相關的ICT培訓，培養產業鏈所需人才。未來，華為將持續與各界合作，拓展ICT學院共建及師資培訓計劃，提升香港學生全球競爭力，支援香港創科產業發展。

