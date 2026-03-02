香港資訊科技學院與華為香港啟用鴻蒙培訓基地　冀培訓鴻蒙專才

職業訓練局（VTC）機構成員香港資訊科技學院（HKIIT）與香港華為國際有限公司上周五（27日）宣布成立「香港華為鴻蒙（HarmonyOS）培訓基地」。基地將為學生、在職人士及業界專才提供鴻蒙系統操作、開發及應用培訓，標誌本港在國產操作系統人才培育方面邁向更系統化和專業化的新階段，並有助支援創科產業發展、促進就業及提升本地數字競爭力。



香港資訊科技學院（HKIIT）與香港華為國際有限公司宣布成立「香港華為鴻蒙（HarmonyOS）培訓基地」。

相關課程將詳細介紹鴻蒙核心技術及配合香港產業特性的示範工具，聚焦跨設備應用開發、物聯網整合及分布式系統架構等關鍵領域，並協助學員掌握從系統設計到實踐操作的核心技能。

以「當代智能設備應用程式開發證書（智能設備應用程式開發單元）」課程為例，屬資歷架構第四級（QF Level 4），全長30小時，內容涵蓋 ArkTS 語言、DevEco Studio 調試，以及分布式操作系統架構等關鍵範疇。學員可申請政府「Vplus 專才進修資助」，成功獲批者可獲退還60%學費，資助後學費為3,952港元。完成課程後，學員亦可報考「HCIA-HarmonyOS Application Developer」等業界認證。

配合國家發展 培育未來專才

香港職業訓練局執行幹事唐智強表示，VTC與華為期望透過教育與技術創新，培養社會未來所需的專業人才。

VTC執行幹事唐智強表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，香港正積極推動創科、新能源及新型工業化等重點產業。VTC與華為期望透過教育與技術創新，培養社會未來所需的專業人才，促進可持續發展。

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，期待學界與業界未來有更多類似合作，為香港創科發展培育更多高質素人才。

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，最新一份《財政預算案》把建設國際創科中心列為優先方向，當中包括撥款推動全民AI培訓，提升社會整體對人工智能的認知與應用。她期待學界與業界未來有更多類似合作，為香港創科發展培育更多高質素人才。

香港華為國際有限公司副行政總裁黃家恆指，培訓課程的學習目標不只是學習鴻蒙相關技術，更是可以掌握尖端科技。

香港華為國際有限公司副行政總裁黃家恆表示，HKIIT 繼2024年設為華為香港的ICT 學院支持中心，繼續沿着華為 ICT 學院支援中心技術方向新加入終端應用與開發 HarmonyOS 課程，目標不僅是辦培訓班幫助港生與業界人士掌握鴻蒙相關技術，更希望幫助修讀課程人士掌握尖端科技，將創意轉化為能更好幫助滿足各種實際場景需要的解決方案。

助IT從業員轉型 拓展畢業生出路

香港資訊科技學院與華為合作有助學員同時掌握西方及內地信創科技，拓展就業機會。上圖左為香港資訊科技學院院長許仁強，右為香港華為國際有限公司副行政總裁黃家恆。

啟用儀式完結後，香港資訊科技學院院長許仁強及香港華為國際有限公司副行政總裁黃家恆一同接受訪問。許仁強提到，課程是鴻蒙證書首次容許在內地以外的地區進行訓練和考試，課程籌備時間約半年，希望可以將鴻蒙生態圈、AI技術及數據庫等信創技術帶到香港。被問到近年AI發展強勁，會否取代課程包括在內的編程工作時，他就指專業課程可以彌補以AI編程方面的不足，確保成品滿足效能及網絡安全的要求。

黃家恆就指出，目前搭載 HarmonyOS 5及6的終端設備約達四千萬部，隨着越來越多內地旅客及商務人士攜帶鴻蒙設備來港，本地開發者可藉相關技術，把旅遊資訊及零售服務無縫延伸至這批用戶。他又說，鴻蒙屬高度統一的跨設備系統，應用範圍涵蓋智能穿戴、平板、電腦及智能家居等，並可延伸至電力、交通及金融等行業的企業級應用，為開發者帶來更廣闊發展空間。