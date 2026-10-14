中華廚藝學院四川交流圓滿結業　深造川菜味型　展現辣味精髓

大灣區共同家園青年公益基金（大灣區基金）與職業訓練局旗下中華廚藝學院合作，連續第三年舉辦「中華飲食文化培訓計劃」。計劃以「川菜」為主題，於8月上旬帶領30名師生赴四川成都展開8日培訓，並於10月9日舉行結業禮暨晚宴，由學生設計菜單並獻技，呈獻多道經典川菜。



是次培訓獲四川旅遊學院支持，由多位資深導師傳授川菜絕學。結業晚宴於10月9日舉行，出席嘉賓包括民政及青年事務局副局長梁宏正、大灣區基金副主席楊政龍、職業訓練局主席林健鋒、大灣區基金顧問洪為民、職業訓練局執行幹事唐智強、大灣區基金行政總裁楊彬及中華廚藝學院院長葉漢鵬等。



「中華飲食文化培訓計劃—四川篇」的結業禮暨晚宴圓滿舉行。（CCI提供）

學生融會貫通設計菜單 演繹24種經典味型

四川菜作為中國四大菜系之一，擁有24種經典口味。學生將成都培訓所學融會貫通，設計出具傳統底蘊與現代美感的菜單。前菜包括「怪味雞絲」、「酸辣萵筍絲」及「陳皮牛肉」；湯品呈獻展現頂級功夫的「雞豆花」；隨後上桌的「傳統四川滷肉」呈現「三分滷、七分燜」精髓。熱葷則有「乾燒龍躉球」、「糯米樟茶鴨」、「麻婆豆腐鵝肝粒伴炸饅頭」，以及功夫菜「開水白菜」與地道「紅油抄手」，甜品以「大米涼糕」及「手作紅糖糍粑」作結。

結業晚宴呈獻多道精緻川菜，包括「三色前菜―怪味雞絲、酸辣萵筍絲、陳皮牛肉」、「雞豆花」及「糯米樟茶鴨」等經典菜式，充分展現學生於成都培訓期間所學所悟，融會貫通川菜技藝，完美演繹川菜「一菜一格、百菜百味」的獨特魅力。- 「三色前菜―怪味雞絲、酸辣萵筍絲、陳皮牛肉」。（CCI提供）

結業晚宴呈獻多道精緻川菜，包括「三色前菜―怪味雞絲、酸辣萵筍絲、陳皮牛肉」、「雞豆花」及「糯米樟茶鴨」等經典菜式，充分展現學生於成都培訓期間所學所悟，融會貫通川菜技藝，完美演繹川菜「一菜一格、百菜百味」的獨特魅力。- 「雞豆花」。（CCI提供）

梁宏正冀青年把握機遇 楊政龍指深化家國情懷

民政及青年事務局副局長梁宏正表示，特區政府發布首個五年規劃及2026年《施政報告》，高度重視青年發展，希望青年人把握機遇，積極參與活動並擴闊視野。他認為學生於成都學習正宗川菜是難得體驗，結業晚宴是學生成長的高光時刻，憑藉能力及努力定能呈現四川所學。

香港特區政府民政及青年事務局副局長梁宏正先生於「中華飲食文化培訓計劃—四川篇」結業晚宴上致辭，並讚揚學生表現優秀、積極進取，勉勵他們繼續擴闊視野、發揮所長。（CCI提供）

大灣區共同家園青年公益基金副主席楊政龍表示，培訓計劃已邁入第三年，讓學生走進傳統飲食文化發源地，將廚藝昇華並深化家國情懷，以飲食軟文化實力說好香港及國家的故事。

大灣區共同家園青年公益基金副主席楊政龍先生（右三）頒發結業證書予學生。（CCI提供）

中華廚藝學院院長葉漢鵬指，飲食是跨越地域與文化的最佳語言，川菜以味道千變萬化著稱，是次培訓讓學生親身感受中華文化博大精深，期望體驗能以傳承廚藝、啟廸創新的理念啟發學生未來發展。

職業訓練局主席林健鋒先生（右三）嘉許學生的優秀表現。（CCI提供）

一眾嘉賓出席「中華飲食文化培訓計劃—四川篇」結業禮暨晚宴，支持青年透過廚藝交流，深化對中華飲食文化的認識。（CCI提供）

學生深入探討川菜調味 走訪成都非遺及景點

中華廚藝學院中華廚藝文憑二年級學生韋世濠表示，有幸走訪成都深入學習川菜知識和文化，見識川菜的獨特魅力，其實不止一款辣味，而是有24種味型。另一學員何致晴分享，川菜調味比粵菜更多變化，學習初期較難掌握準確份量，需要仔細觀察師傅做法並經過練習，方可烹調出近似味道。

「中華飲食文化培訓計劃—四川篇」的結業禮暨晚宴，展示近30位師生於四川學習廚藝的成果。（CCI提供）

學生們分享在四川成都所學所見。（CCI提供）

除烹調培訓外，計劃亦安排文化交流活動，包括參觀官方認證非遺體驗中心「赤香·經典川菜」並品嚐正宗「川菜非遺宴」，走訪洛帶古鎮、寬窄巷子歷史文化街區、春熙路、成都大熊貓繁育研究基地，以及老工業遺址改建的音樂與創意文化產業園區「東郊記憶」，讓學生深入了解四川風土人情與歷史文化。