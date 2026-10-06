八大非本地生課程續加學費　港大醫學牙醫一年59萬　增幅1.4倍

政府近年大力推動「留學香港」，八大非本地生限額本學年提升至50%，同時多間院非本地本科生學費下學年繼續上漲。其中，港大STEM學院和非STEM學院課程分別一年收費28萬元和25萬元，按年加價超過一成，而牙醫學或醫科學費更大幅加價約1.4倍，增至每年59萬元，暫成全港最貴的非本地本科課程。



政府近年大力推動「留學香港」，八大非本地生限額本學年提升至50%。(資料圖片)

港大兩類非本地生加價逾一成 醫學牙醫獨立收費加1.4倍

八間院校自主按市場情況與課程成本獨立定價非本地本科生學費。根據各校網最新公布情況，2027/28學年繼續加價。

港大人文、社科及商科等非STEM學院學費，由本學年22.4萬元，增至每年25萬元，按年增加11.6%；工程及理學等STEM學院學費，則加價至每年28萬元，按年增加12.4%。

另外，港大亦分拆內外全科醫學士及牙醫學士獨立收費，非本地生學費由目前每年24.9萬元，增至59萬元，增幅達136.9%。

港大回覆傳媒查詢時表示，醫學及牙醫學課程營運成本極高，需引進頂尖教授、引進先進儀器及提供臨床培訓，收費需反映教學質素，並強調相關學費仍低於英美頂尖大學。

香港大學。（歐嘉樂攝/資料圖片）

教大非本地生學費加幅最低16.7%

城市大學獸醫學學士，非本地生學費由每年39.2萬元，升至每年40萬元，加幅約2%，為各校專科中增幅最小。其餘課程非本地生收費，由每年19萬元，大幅增至每年24萬元，升幅26.3%。

科技大學劃一調高非本地本科生學費，由每年21.5萬元，增至每年26萬元，按年加幅達20.9%。中文大學學費則由每年21.4萬元，升至每年23萬元，加幅約7.48%。

理工大學非本地本科生學費由每年20萬元，增至每年24萬元，加幅約20%。教育大學由每年18萬元，加價至每年21萬元，按年增加3萬元，加幅為16.7%，不計城大獸醫學課程，為八大中定價暫時最低的院校。