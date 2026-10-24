港大入學資訊日｜多內地家長子女探路　高才通子女冀考入教育學院

今天（24日）是香港大學本科入學資訊日，吸引大批家長和學生來參與，當中不乏內地家長及高才通家長與子女同到現場。其中有內地家長專程前來了解本科課程，認為香港的大學具國際競爭力，而且離深圳近，交通方便。也有高才通子女前來，希望了解港大教育學系課程，日後考入教育學院，能幫助其他港漂。



今天（24日）是香港大學本科入學資訊日，校園人山人海。（林曉儀攝）

隨高才通爸爸來港 冀入讀港大教育系可助其他港漂

今年就讀中六的胡同學趁着港大入學資訊日，了解教育系的課程，並以考入港大為目標。其中原因之一是因為她覺得香港的中、小學對於港漂學生的支援有限，希望未來就讀教育課程，幫助到內地的同學。

胡同學兩年前隨父母從南京來香港，父親是C9高校（9間中國內地頂尖大學聯盟）的畢業生，經高才通（高端人才通行證計劃）申請來港，媽媽、她與妹妹作為受養人來港生活，明年將應考香港文憑試（HKDSE）。

胡同學來港兩年多，自己尚未適應香港的生活，間中會想念內地的朋友，但仍希望未來在香港升學。（林曉儀攝）

她表示，來港兩年多，自己尚未適應香港的生活，間中會想念內地的朋友，但仍希望未來在香港升學，不會在國內升學。她續解釋，由於她目前還沒有領取香港永久居民身份，不符合香港學生參與「內地升學計劃」的條件，因此未能回國升學。她亦不打算赴海外升學，認為本身英文實力不足以應付外地的課程，所以香港是最好的選擇。

內地家長帶女兒來港大「探路」 認為香港學校較有國際認可

另一位住在深圳的內地女生邱同學，今天與父親前來香港參加港大的資訊日，想親身了解港大的校園狀況「探路」，並會即日往返。她認為內地高考壓力比較大，因此選擇在內地讀A-Level，感覺會輕鬆一點。她又說會以「港前三」（即港大、中大、科大）理科系為目標，因為她理工科比文科的成績好很多。

邱爸爸覺得香港的學校比較有認可，距離家也很近。（林曉儀攝）

其同行父親則認為香港的學校比較有認可，距離深圳也很近，因此考慮讓女兒到香港讀書。不過，他指自己與妻子不會陪女兒去香港，「那時候可能租房子，也可能買在學校附近買個單間，小一點的房子，就會比較方便。」

內地國際生為未來鋪路 港大或可成出國升學踏板

至於內地生Joy是在深圳就讀國際學校9年級的學生，今天與媽媽Sunny一同來了解本科資訊。媽媽表示港大的排名不錯，而且香港在大灣區的競爭力非常好，讀完大學再申請美國或英國的碩士也沒問題。她又認為女兒如果來港讀書「至少要港前三」。

Sunny指女兒的學校偏向美國式，所以三年後會應考美國的AP（大學先修課程考試）。對於未來升讀什麼科系，Joy表示暫時還未想好，經過了解，她對港大去年10月正式成立的未來媒體學院「Future Media」感興趣。