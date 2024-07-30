張家朗學歷｜劍神透過優才運動員計劃入讀浸會大學：謹慎跟上學業

畢業於林大輝中學的劍擊奧運金牌得主張家朗，在2022年香港浸會大學推出的「優才運動員入學計劃」中，成為取錄6名精英運動員之一。他們將修讀浸大體育運動及健康學系的體育及康樂管理課程。「劍神」張家朗當時表示，浸大以往有很多精英運動員入讀，相信校方可以提供合適支援，他會先專注學業，再享受校園生活。



浸會大學2022年8月16日公布，透過「優才運動員入學計劃」取錄6名精英運動員，左起欖球運動霍山文、武術運動員劉子龍、田徑運動員石錦程、劍擊運動員張家朗、乒乓球運動員關文皓及游泳運動員郭俊希，他們獲頒發浸大校隊隊衣。（張浩維攝）

為何揀浸大？ 張家朗：李慧詩等很多精英運動員入讀

浸會大學以往亦設有「精英運動員入學計劃」，今年配合大學教育資助委員會推出「優才運動員入學計劃」，由教資會在當時開始的三年中提供共一億元給予參與計劃的大學。

離開校園生活已久的張家朗表示，想先專注學業，再享受校園生活。「因為我很久之前已停學，所以想先謹慎地跟上學業，再體驗校園生活。加上，我是全職運動員，比較少時間在香港。」被問到未來計劃時，他當時稱會專注於積分賽，希望可以取得奧運入場券。

被問到為何選讀浸大時，張家朗表示，浸大以往有很多精英運動員入讀，其中包括單車運動員李慧詩，相信校方可以提供合適支援。另外，他亦希望課程內容可以為運動員生涯帶來幫助。

張家朗表示，想先專注學業，再享受校園生活。（張浩維攝）

透過「優才運動員入學計劃」入讀浸大的六位精英運動員包括，除了張家朗外，尚有欖球運動員霍山文、乒乓球運動員關文皓、游泳運動員郭俊希、武術運動員劉子龍、田徑運動員石錦程。他們當時都表示，未來會專注2023年的杭州亞運以及世界大學生運動會。

浸大副校長（教與學）周偉立指，浸大會配合獲計劃取錄的學生提供訓練和比賽日程，容許延長修業期，以幫助他們兼顧學業與運動的發展。（張浩維攝）

校方將配合運動員訓練和比賽日程 容許延長修業期

浸大校長衞炳江表示，一直致力推動香港的體育運動發展，「優才運動員入學計劃」為學生運動員提供更全面及個人化的學習支援，他十分高興六位運動員透過計劃入讀浸大，並衷心希望他們在運動場上保持出色表現。

浸大副校長（教與學）周偉立指，浸大會為獲計劃取錄的學生提供個人化輔導、學業諮詢、心理培育和生涯規劃，配合運動員的訓練和比賽日程，容許延長修業期，以幫助他們兼顧學業與運動的發展。

▼8月16日，浸大「優才運動員入學計劃」六名精英運動員分享會▼



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浸大表示，「優才運動員入學計劃」申請人需在相關體育項目擁有認可的運動評級和成就，獲香港體育學院或其他體育協會提名，或者為曾於地區或國際性運動賽事有傑出成就的退役運動員。甄選準則包括申請人的運動評級和成就證明、面試表現、教練或學校推薦信，以及就個人的興趣、未來學業計劃以及目標的陳述等。