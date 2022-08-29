17歲資優生英國高考奪五科A*　獲劍橋大學取錄讀自然科學

17歲的伍亮恆從小就對科學產生濃厚興趣，在中四和中五兩年內報考英國高考GCE A Level，並在三科理科和兩科數學各取得A*的成績，現時已獲劍橋大學的自然科學科取錄，他即將以17歲之齡赴英國修讀學士學位。



伍亮恆和即將升讀牛津大學讀碩士課程的鄒駿宏，同為香港資優教育學苑校友。他們透過學苑得到校外學習機會，透過資優教育學苑的課程和計劃，發掘自身的興趣和才能。



伍亮恆6月到MIT參加科研活動

伍亮恆曾參加國際初中科學奧林匹克和「破解保險箱」等的國際性科學比賽。他透過資優教育學苑的師徒計劃，得以跟隨香港大學生物醫學學院副教授馬桂宜工作及學習，研究癌症項目，碰巧他在今年6月參加科學研究項目(Research Science Institute)，到美國麻省理工學院（MIT）進行為期六周的科研活動，題目同樣與癌症相關。兩次的體驗加深他對生物醫療的認知和興趣，期望將來可在相關範疇作更深入的研究。

他即將到英國劍橋大學升學，問及未來會否回流香港，他稱會，目標為本地的科研和醫療工作。他認為香港在科研上仍有潛力，雖資源和設備領先其他地區，但缺乏人才，望政府多投放資源培養更多青年，而自己有能力亦想為香港作貢獻。

學苑校友鄒駿宏9月牛津大學讀碩士課程

同為學苑校友的鄒駿宏透過師徒計劃，跟隨香港中文大學物理系教授朱明中研究粒子物理，自此啟發了對理論物理的興趣。現時20歲的他已完成牛津大學物理系學士課程，9月將繼續修讀碩士課程。

回顧大學生活，他在求學期間遇上疫情，當時英國實施如封城等的多種抗疫措施，令依靠餐廳解決膳食需要的他學會自己做飯。他認為自己終需學會自立，隻身留學提供機會提早感受獨立生活。

香港資優教育學苑為10至18歲的資優學生提供不同領域的校外學習機會，並為來自各學校的學生創造一個交流平台，透過各活動培養他們的興趣和才能，同時亦與多個機構合作，向學生提供升學資訊和支援。伍亮恆和鄒駿宏透過「昇普計劃」，取得劍橋和牛津的升學資訊，包括報考攻略及申請獎學金心得等。