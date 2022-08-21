海外升學 | 專家教英國大學面試5個搶分位　呢條問題識答必加分！

【海外升學/ 英國留學/ 大學生/ 面試貼士】在英國升讀大學，除了要了解升學途徑外，還要學懂面試技巧。有「升學界花姐」之稱，曾任招生部主任的升學顧問梁曉芙表示，英國大學收生面試一般安排在聖誕節後，讓學生有足夠時間準備。



（Sandip Roy/ Unsplash)

Elite Anglo-Chinese Services 升學暨成長顧問梁曉芙表示，申請英國大學通過第一關UCAS後，學生需要面對兩場考核，分別是為數學、法律、醫科等競爭較大的科目而設入學筆試，另外是面試。要在面試中脫穎而出，除了懂避開扣分位，還應提前做好準備，在以下五個關鍵位搶分。

👇👇👇即睇英國大學面試5個搶分關鍵位👇👇👇

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【1】熟悉面試大學課程

每個大學課程 (course modules) 都是經過精心設計，亦會因應教授的專業範疇，而令課程內容不同。面試時學生若能夠答出課程的內容和特別之處，能讓面試官認為你有心選擇他們的大學課程，實屬重要搶分位。

【2】提問與學科相關的問題

面試時間超過15分鐘可謂已成功一半，由於英國大學體制注重學生獨立思考，下半部份應著重發問。尤為重要。集中在自己有興趣的學科和將來發展上發問，如大學的國際交流計劃，升讀master或phd的入學條件，計算學位畢業成績方法等，能夠給面試官留下良好形象。

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【3】表達自己在學科上的專長

因大學經費是源自學術研究而定，所以英國大學非常注重研究方向。許多教授都會提前尋找研究生，若學生能夠向面試官提及自己對學科上某題目的研究，例如，在歷史科中，會針對研究現代經濟發展歷史，更能讓面試官留下深刻的印象，也是一大搶分位，同時對自己的大學畢業論文研究也有幫助。

【4】不要有家長陪同接送

海外大學非常喜歡獨立或自理能力較高的學生，招生官最怕的，就是面試時見到家長！有不少家長會專程飛到英國陪同面試，這會導致學生形成一種需要 babysitting 的負面形象。

【5】掌握面試節奏

英國一般面試第一條問題往往由生活或當天活動開始，掌握回應的節奏，減少出現dead air也有助加分。

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