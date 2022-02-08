教資會｜葉劉淑儀倡檢討、孫東斥多外籍成員　楊潤雄：會方無實權

負責向八間資助大專院校撥款的大學教育資助委員會，職能及架構近日受到抨擊，在今日（8日）立法會教育事務委員會會議，選委會界別議員、城大教授孫東形容教資會是回歸前英國人留下的產物，旗下七個重要委員會，許多均由外籍人士擔任，質疑教資會能否協助香港培育有愛國意識的新一代，又批評教資會非法定組織，為何可管理各大學及掌管過百億至上千億的公帑。



教育局局長楊潤雄回應指，教資會無實權分配大學資助，只是負責與大學商討，檢視其發展方案，作出專業建議，最後交由特首會同行政會議決定，「決定筆錢係點，畀幾多錢大學，每間大學分到幾多。」



教資會現任主席為唐家成（左一）。（教資會）

選委會界別議員孫東在會上，形容教資會是回歸前英國人留下的產物，旗下七個重要委員會，許多均由外籍人士擔任，質疑教資會能否協助香港培育有愛國意識的新一代。（資料圖片)

孫東：外籍成員如何令高等教育服務國家大局

選委會界別議員城大生物醫學工程系講座教授孫東形容教資會是回歸前英國人留下的產物，旗下設7個重要委員會，許多均由外籍人士擔任，5個委員會的主任更由海外人士擔任，質疑教資會能否令高等教育服務國家大局，協助香港培育有愛國意識的新一代。

孫東又批評教資會非法定組織，質疑為何可管理各大學及掌管過百億至上千億的公帑，又形容教資會有逾100位「公務員」，詢問是否應要宣誓。

楊潤雄：教資會與大學商討及檢視發展方案

教育局局長楊潤雄回應指，教資會無實權分配大學資助，只是負責與大學商討，檢視其發展方案，作出專業建議，最後交由特首會同行政會議決定，「決定筆錢係點，畀幾多錢大學，每間大學分到幾多。」

行會成員葉劉淑儀則回應指，有關教資會的撥款建議，經行會議審批時，已是「煮熟晒嘅餸」，「我哋好似橡皮圖章，只有幾日時間，邊有能力翻案?」（資料圖片）

葉劉淑儀：行會橡皮圖章通過教資會撥款方案

新民黨主席、行會成員葉劉淑儀則回應指，有關教資會的撥款建議，經行會議審批時，已是「煮熟晒嘅餸」，「我哋好似橡皮圖章，只有幾日時間，邊有能力翻案?」她又認同孫東建議，教資會是港英時代留下的制度，應該作出檢討，「仲係咪符合新時代愛國者治港嘅要求?」

選委會界別議員劉智鵬則會上提出，高中四個核心科目調整後所騰出的課時，可否設立中國歷史科，或中國文化科的必修科目。（資料圖片)

高中縮減四核心科課時 劉智鵬建議設中史必修科

另外，嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）、選委會界別議員劉智鵬則會上提出，高中四個核心科目調整後所騰出的課時，可否設立中國歷史科，或中國文化科的必修科目，並參考公社科科處理，文憑試考評只分達標與不達標，以提高學生對中國文化的興趣。另外，他又提議小五、小六三個呈分試，可否縮減至小六兩個呈分試，並只限呈交中文、英文及數學三科考試分數。



楊潤雄表示，高中四核心科縮減課時，目的是騰出時間，讓學校照顧學習差異，學生可多有興趣的選修科，回應「重文輕理」的問題，所以若再加必修科目，相信與檢討小組建議有衝突。他認為，修訂後的高中課程可先行一、兩年，視乎情況再決定是否需要調節。他又指，三次呈分試的安排，猶如恆常的檢測，做法希望減輕學生壓力，如果縮減考試次數，反而令學生壓力增加。

就老師宣誓問題，楊潤雄表示，公務員包括官校老師已宣誓，至於其他受政府資助的不同單位，政府正作整體考慮，一旦有決定，會向社會交代。