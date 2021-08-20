唐家成再獲委任教資會主席　明年一月生效為期一年

行政長官再度委任唐家成為大學教育資助委員會（教資會）主席，任期由明年1月1日起生效，為期一年。教育局局長楊潤雄表示，歡迎唐家成再獲委任為教資會主席，又指唐家成一直秉持專業態度，帶領教資會支持八所教資會資助大學的發展。



行政長官再度委任唐家成為大學教育資助委員會（教資會）主席，任期由明年1月1日起生效，為期一年。翻查資料，唐自2016年起出任教資會主席至今。

教育局局長楊潤雄歡迎唐家成再獲委任為教資會主席，指唐家成一直秉持專業態度，帶領教資會支持八所教資會資助大學的發展。他又指，教資會在唐家成的帶領下，推出多項提升教研質素和促進國際化、知識轉移及院校管治的計劃及推出新的學者計劃，並透過研究型和修課型研究生課程吸引和培養人才。

教資會已展開2022至25學年規劃

在疫情期間，教資會完成了「2020年研究評審工作」，肯定本地大學在研究上已達到國際卓越和世界領先的水平。

楊潤雄續指，教資會已展開2022至25學年的3年期規劃工作，相信唐家成會繼續帶領教資會順利完成工作，支持高等教育界匯聚和培育人才。