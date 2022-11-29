教育局本學年推應用學位課程　設大量實習機會　畢業生具一定技能

教育局早前推行應用學位課程先導計劃，向院校撥款200萬元設立首批課程，並於本學年推出，涵蓋護理、檢測和認證、園藝樹藝及園境管理，以及老年學四個範疇。負責研究及評審計劃的學術及職業資歷評審局今日（29日）指出，業界將提供大量實習機會，確保畢業生在入行前已具備一定程度的技能和知識。稍後將向教育局提交期終建議，並全力配合特區政府推動職專教育發展。



教育局推出應用學位課程先導計劃，首批課程本學年推出。（學術及職業資歷評審局提供）

副秘書長：課程整體反應不俗

評審局表示，應用學位屬資歷架構第五級課程，與傳統學士學位相同。課程收生要求較傳統學位課程靈活，會考慮除學術成績以外的其他相關因素；又指應用學位着重培育學生具備相關產業的應用能力，業界將提供大量實習機會，確保畢業生在入行前已具備一定程度的技能和知識，同時為銜接其他資歷打好基礎。

教育局副秘書長李忠善致辭時表示，四個應用學位課程已順利完成所需的評審程序，並如期在2022/23學年推出，而課程整體反應不俗，亦獲得業界積極參與及認可。他說，展望將來，教育局會繼續與評審局以及其他持份者攜手合作，積極研究推出更多應用學位課程，並強化職專進階路徑，為青年人提供多元學習和就業機會。

評審局大會主席陳仲尼指，喜見評審局在「應用學位課程先導計劃」上的研究成果，為資歷架構對職專教育發展開發更多可能性；又指上月推出的施政報告中，特別提到職專教育發展，並將以「職學聯通、多元發展」為策略，使推廣職專教育與傳統學術教育雙軌並行。評審局感到非常鼓舞，未來會持之以恆，繼續積極協助「職學」雙軌發展，並做好評審和有關的推廣的工作。

評審局大會主席陳仲尼指，喜見評審局在「應用學位課程先導計劃」上的研究成果，為資歷架構對職專教育發展開發更多可能性。（學術及職業資歷評審局提供）

此外，評審局將向教育局提交終期報告建議，包括增加應用學位、為持份者增設便利措施、制定監管及評核機制以及加強公眾推廣等。