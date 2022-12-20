網課︱66%受訪中三生有近視　專家籲接觸適量陽光助減慢近視加深

中文大學一項研究發現，疫情下香港學童視力問題有惡化的趨勢，當中有近半小六學生有近視問題，中三學生更高達66%。中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇今日（20日）指出，疫情期間學童多用電子設備上課及閱讀令情況加劇，認為學童每天應花最少兩小時、或每周14小時參與戶外活動，接觸適量陽光有助預防及減慢近視加深。



中文大學於2021年6月以問卷方式訪問了17,000名來自211間中小學的小三、小六及中三學生及家長，發現28%小三學生有近視問題，小六方面則有50%，中三更有66%，當中部份人無佩戴眼鏡。約一半受訪父母表示，學童的視力在疫情期間惡化。

每年兒童近視加深由41度增至80度

另外，中大醫學院去年調查亦發現，疫情後兒童估算每年發病率由12%增加至30%；估算近視加深速度，由每年加深41度增至每年加深80度。

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇指，本港屬全球近視患病率最高的城市之一，疫情期間學童多用電子設備上課及閱讀令情況加劇，呼籲學校和家長關注學童眼睛健康，他認為學童每天應花最少兩小時、或每周14小時參與戶外活動，接觸適量陽光有助預防及減慢近視加深。

中大教育心理學系教授侯傑泰則表示，有些學校即使復課，仍限制學生的聚集活動，「唔畀佢地落操場攬頭攬頸」，認為學校應讓學生有户外活動。