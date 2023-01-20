退學潮｜八大上學年逾2700人退學創新高　城大學士退學率3.6%最高

中小學退學潮蔓延至大學，據大學教育資助委員會最新統計，2021/22學年八間大學資助學士學位、副學位及研究院課程共有2,711名學生退學，為2003年有統計以來新高，整體退學率達3.2%。其中學士學位全日制退學學生達2,302人，佔整體2.7%。八大學士學位中，城大、理大及港大退學人數最多，分別有448、447及427人退學，城大學士退學率達3.6%最高。



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整體退學率3.2%

大學教育資助委員會發布上學年教資會資助課程終止學業的學生人數統計，包括學士學位、副學位及研究院課程在內，2021/22學年共有2,711名學生退學，為連續第3個學年退學人數超過2,000人，該學年資助課程學士總數為84,382人，即有3.2%人退學，退學數字亦是2003年有統計以來最多。

2021/22學年學士學位共2,302名全日制及40名兼讀制學生退學，佔整體人數2.7%；副學位則有326名全日制及5名兼讀制學生退學，佔整體15.4%；研究院課程亦有18名全日制和20名兼讀制學生退學，佔整體1.9%。

八間大學學士學位課程中，城大人數及比例最多，共448名學生退學，佔3.6%，其次為理大，有447人退學、佔2.9%。至於港大亦有427人退學，佔2.5%，中大則有358人退學，佔2.1%。

副學位方面，理大多達209名學生退學，佔20.4%，至於城大及教大分別有66人及51人退學，分別佔26.4%及7.9%。

學士學位及副學位退學人數均較對上一學年上升

與20/21學年比較，學士學位及副學位退學人數均有所增加，其中學士學位增加101人，副學位亦增加24人；研究院課程退學人數則按年減少6人。