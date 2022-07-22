國際試中文成績換算機制不一　不利非華語生升學　融樂會促標準化

不少非華語生會透過參加國際公開試的中文科目，替代文憑考試的中國語文成績，以報讀大專院校。惟本港各大專院校的中文成績換算機制不一，不利非華語生升學。

香港融樂會今（22日）公布《本地非華語學生中學文憑考試中文替代資歷之困難》調查，該會向9所大專院校以及350個副學士課程查詢，發現有6所大專院校，沒有劃一的中文成績轉換機制，視乎個案而定。至於副學士課程當中，就因課程要求，如教學和面試語言等，有109個課程（約佔31.3%）不適合非華語學生報讀。



▼香港融樂會公佈《本地非華語學生中學文憑考試中文替代資歷之困難》調查▼



建議院校資訊透明化 向非華語學生提供中文培訓

現時本港學校大多向非華語學生，提供與華語學生同等程度的中文課程，惟多數非華語學生中文能力較華語學生差，所以多數非華語學生會以「其他中國語文成績」，如普通教育文憑考試（GCE）、普通中學教育文憑考試（GCSE）、國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）、英國高考（GCE A-Levels）、應用學習中文的成績（ApL(C)）等，替代文憑考試的中國語文成績，報讀大專院校。

融樂會指出，各大專院校應將「其他中國語文成績」換算機制及入學要求標準化，並公開相關資料。該會總幹事謝永齡表示，其中6所院校就中文成績轉換問題，表明「視乎個案而定」，即完全是「隨意」。他質疑有關處理方法，對非華語學生不公道，而院校由公帑資助，有責任讓教育制度變得公平公正。

融樂會建議院校應清晰列明副學士課程、面試和工作實習語言資訊。現時非華語學生，在中學畢業後學習中文機會減少，院校應為他們提供免費且認受性高的中文課程，培養他們的中文交流能力，幫助他們繼續升學深造，和提升他們的就業競爭力。

▼4月22日 DSE文憑試開考▼



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少數族裔學生Mary︰換算機制不透明 聯招要改選

現時就讀香港科技大學二年級的少數族裔人士Mary，主修經濟及市場學。她表示，由於各院校的「其他中國語文成績」換算機制不透明，即使她於普通中學教育文憑考試（GCSE），中文科取得最高等級的成績。中學老師亦建議她估算換算後的成績，相當於文憑試的中國語文第三級，導致她當年未能在聯招上，更進取地選擇自己心儀的學科。

學習中文被取笑致放棄練習

Mary表示，當年她曾經嘗試練習中文口語，卻遭同學和老師取笑，最終因不想成為「馬戲團裏的猴子」而放棄練習。

另一位現時就讀於香港大學法律系的少數族裔學生Jane亦表示，香港對少數族裔的中文教育支援不足。她在香港學習中文多年，雖大致能聽明白廣東話，但在寫作和閱讀方面只有小學三四年級水平，亦只能掌握基本會話。